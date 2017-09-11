Алёшин попробовал свои силы в дрэг-рейсинге
В рамках этапа SMP RDRC организаторы устроили соревнование между пилотами двух дисциплин автоспорта: Марией Пановой, известным пилотом российского
дрэг-рейсинга, и Михаилом Алёшиным, пилотом программы SMP Racing и первым россиянином в IndyCar.
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Гонщики выполнили несколько заданий: сразились в картинге, ответили на вопросы о
Михаил Алёшин попробовал себя в
Михаил чётко выполнил все инструкции, уверенно тронулся с места, выполнил
«Мне очень понравилось, жаль, нельзя было проехать всю дистанцию. Я удивлен огромной мощностью этого автомобиля. Очень интересная техника, ни на что не похожа из того, что я раньше пилотировал. Я никогда не сомневался, что
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