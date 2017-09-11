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https://sport.mail.ru/news/autosport/30967820/
11 сентября 2017, 14:39 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алёшин попробовал свои силы в дрэг-рейсинге

В рамках этапа SMP RDRC организаторы устроили соревнование между пилотами двух дисциплин автоспорта: Марией Пановой, известным пилотом российского дрэг-рейсинга, и Михаилом Алёшиным, пилотом программы SMP Racing и первым россиянином в IndyCar.

В рамках этапа SMP <span class=error>RDRC</span> организаторы устроили соревнование между пилотами двух дисциплин автоспорта: Марией <span class=error>Пановой</span> известным пилотом российского <nobr>дрэг-рейсинга</nobr> и Михаилом <span class=error>Алёшиным</span> пилотом программы SMP Racing и первым россиянином в IndyCar. Увеличить
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Гонщики выполнили несколько заданий: сразились в картинге, ответили на вопросы о дрэг-рейсинге, на время сложили парашют дрэгстера, а также впервые в своей карьере сели за руль про-мода.

Михаил Алёшин попробовал себя в дрэг-рейсинге в первый раз, и сделал это весьма успешно. Он выполнил берн-аут (прогрев шин) на 4000-сильном про-моде Dodge Viper DT — достаточно сложную задачу на такой мощной технике. Пилот этого автомобиля, чемпион России по дрэг-рейсингу и рекордсмен страны Дмитрий Саморуков помогал Михаилу перед заездом, рассказывая порядок действий внутри дрэгстера — для старта гонщик производит ряд манипуляций с кнопками и рычагами внутри машины, причём в строго определённом порядке. В то же время механики помогают снаружи — про-мод заводится с внешнего стартера.

Михаил чётко выполнил все инструкции, уверенно тронулся с места, выполнил берн-аут с дымом из-под колес, проехал по полосе около сотни метров и вернулся задним ходом на старт. То же самое успешно проделала Мария Панова. Промозаезд проходил перед финалом этапа SMP RDRC, в которых участвует Дмитрий Саморуков, поэтому было решено ограничиться только первым этапом подготовки к старту в дрэг-рейсинге.

«Мне очень понравилось, жаль, нельзя было проехать всю дистанцию. Я удивлен огромной мощностью этого автомобиля. Очень интересная техника, ни на что не похожа из того, что я раньше пилотировал. Я никогда не сомневался, что дрэг-рейсинг — не самая простая дисциплина и что такими машинами по 4000 л.с. непросто управлять. Я восхищаюсь Дмитрием Саморуковым, который успешно это делает. И благодарю SMP Racing за предоставленную возможность попробовать себя за рулем про-мода — если получится в будущем, я с удовольствием проеду несколько гонок», — цитирует Алёшина пресс-служба SMP Racing.
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