RDS-2017: Фёдоров выиграл сражение, а Чивчян — войну
Финальный этап Российской дрифт серии прошёл в Рязани. На «Атроне» победителей было двое — Илья Фёдоров и Георгий Чивчян.
На 8 и 9 сентября у участников RDS было назначено определение победителей не только седьмого этапа, но и всего сезона, однако страсти начали кипеть ещё задолго до выезда могучих
Но все проблемы были улажены — конфликты забыты хотя бы на время, а каждый из 39 заявленных к участию в седьмом этапе RDS-2017 имел
В итоге для
Первую для себя победу в квалификации в Рязани одержал украинский пилот Алексей Головня на Nissan 200SX, который смог в третьей попытке проехать на 101,3 балла. Гоча со 100 баллами стал вторым, а показавший такой же результат иркутский дрифтер Евгений Лосев на Toyota GT 86 — третьим, поскольку на «сотню» он проехал в третьей попытке, тогда как Гоча сделал это во второй.
Переквалифицировавшемуся в стороннего наблюдателя Гоче оставалось только подсчитывать, сколько очков набирают в Рязани его основные конкуренты — Павел Бусыгин и Дамир Идиятулин. На счастье лидера личного зачёта, соперники дружно оступились. Московский пилот Toyota Supra в квалификации стал только 20-м, а в парных тоже не блеснул и по итогам этапа стал 13-м и этим Павел Бусыгин обеспечил себе лишь
При этом красноярец на Toyota Altezza оба раза был позади соперника — 21-м в квалификации и 14-м по итогам всего этапа, так что с третьего места в личном зачёте Дамир Идиятулин опустился на четвёртую строчку.
Третьим по итогам RDS-2017 стал Аркадий Цареградцев, но и он не попал на подиум по итогам рязанского
Сражение, но не войну в
В командном зачёте титул взяли пилоты Toyo Tires x Gorilla Energy, но формально сезон 2017 года в российском дрифте ещё не завершился — в Сочи
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