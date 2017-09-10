Победителем этапа стал пилот из Владивостока Илья Фёдоров на Nissan 180SX, второе место на трассе «Атрон» занял двукратный чемпион RDS москвич Евгений Ружейников на Nissan Silvia S15, третьим стал ещё один представитель Москвы — дрифтер Фёдор Воробьев на ВАЗ-2105.

Чемпионом RDS-2017 стал красноярский дрифтер Георгий Чивчян на Nissan Silvia S15, который в Рязани не смог принять участие в финальных заездах из-за поломки машины. Вице-чемпион 2017 года — москвич Павел Бусыгин на Toyota Supra, а третьим в чемпионате оказался Аркадий Цареградцев из Красноярска на Nissan Skyline GT-R R34.

6 и 7 октября в Сочи пройдёт Кубок чемпионов RDS, однако итоги этого состязания на положение в чемпионате уже не повлияют.