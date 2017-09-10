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10 сентября 2017, 18:41 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Норрис выиграл третью гонку Формулы-3 на «Нюрбургринге», Мазепин — 10-й

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис выиграл третью гонку европейской Формулы-3 на трассе «Нюрбургринг».

Вторым финишировал Джейк Хьюз. Третьим стал Ральф Эрон.

Россиянин Никита Мазепин стал на финише десятым. Мик Шумахер занял 12 место.

Формула-3. «Нюрбургринг». Третья гонка.

1. Ландо Норрис (Carlin)
2. Джейк Хьюз (HitechGP) +00.794
3. Ральф Эрон (HitechGP) +02.197
4. Каллум Айлотт (Prema Powerteam) +05.225
5. Джехан Дарувала (Carlin) +08.658
6. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +19.698
7. Максимиллиан Гюнтер (Prema Powerteam) +20.361
8. Джоэль Эрикссон (Motopark) +20.851
9. Макс Дефурни (Van Amersfoort Racing) +24.961
10. Никита Мазепин (HitechGP) +26.123

12. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +38.289.
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