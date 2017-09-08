Сироткин провёл двухдневные тесты на трассе «Поль Рикар» за рулём болида «Рено»
Пилот программы SMP Racing, резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин успешно завершил двухдневную тестовую сессию на трассе «Поль Рикар».
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Россиянин работал с болидом Renault (Lotus) E20. За два дня он проехал более 200 кругов и отработал несколько программ: средние по продолжительности серии кругов с половиной топлива на шинах состава Hard, короткие отрезки на Soft с малым количеством топлива, а также длинные отрезки на Hard с полным топливным баком. Кроме того, Сергей попробовал различные настройки болида.
«Отличные два дня на трассе “Поль Рикар”. Я очень рад вернуться за руль. В последнее время я много работал на базе команды, но какими бы продвинутыми и технологичными ни были современные симуляторы, они не сравнятся с реальной работой на треке. У меня давно не было таких продолжительных тестов. Можно сказать, что за два дня мы провели свой
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