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8 сентября 2017, 14:13 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Сироткин провёл двухдневные тесты на трассе «Поль Рикар» за рулём болида «Рено»

Пилот программы SMP Racing, резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин успешно завершил двухдневную тестовую сессию на трассе «Поль Рикар».

Пилот программы SMP Racing резервный гонщик Рено Сергей <span class=error>Сироткин</span> успешно завершил двухдневную тестовую сессию на трассе Поль <span class=error>Рикар</span>. Увеличить
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Россиянин работал с болидом Renault (Lotus) E20. За два дня он проехал более 200 кругов и отработал несколько программ: средние по продолжительности серии кругов с половиной топлива на шинах состава Hard, короткие отрезки на Soft с малым количеством топлива, а также длинные отрезки на Hard с полным топливным баком. Кроме того, Сергей попробовал различные настройки болида.

«Отличные два дня на трассе “Поль Рикар”. Я очень рад вернуться за руль. В последнее время я много работал на базе команды, но какими бы продвинутыми и технологичными ни были современные симуляторы, они не сравнятся с реальной работой на треке. У меня давно не было таких продолжительных тестов. Можно сказать, что за два дня мы провели свой мини-уик-энд. Тесты прошли хорошо. Мы проехали больше 200 кругов и собрали огромный массив информации. У нас была очень насыщенная программа, и я рад, что мы её полностью выполнили. Надеюсь, что результаты помогут мне в дальнейшей работе по корреляции реальных и виртуальных настроек, а команда на основании полученных данных сможет улучшить свои позиции в оставшихся гонках этого сезона. С нетерпением жду своего следующего возвращения за руль!» — прокомментировал тесты Сироткин, слова которого приводит пресс-служба SMP Racing.
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