Алекс Линн будет боевым пилотом DS Virgin Racing со следующего сезона Формулы-E
Команда
Формулы-E DS Virgin Racing подписала многолетний контракт с Алексом Линном, который со следующего сезона будет напарником Сэма Бёрда.
23-летний британец в этом году получил место резервиста DS Virgin Racing, однако с 2 декабря дебютирует в качествен боевого пилота на этапе в
«В настоящее время я получаю удовольствие от помощи команде в дальнейшем развитии автомобиля и намерен полностью отплатить за оказанное мне доверие в следующем сезоне», — отметил Линн, слова которого приводит официальный сайт Формулы-3.
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