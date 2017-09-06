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https://sport.mail.ru/news/autosport/30913568/
6 сентября 2017, 11:12 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алекс Линн будет боевым пилотом DS Virgin Racing со следующего сезона Формулы-E

Команда Формулы-E DS Virgin Racing подписала многолетний контракт с Алексом Линном, который со следующего сезона будет напарником Сэма Бёрда.

23-летний британец в этом году получил место резервиста DS Virgin Racing, однако с 2 декабря дебютирует в качествен боевого пилота на этапе в Гонг-Конге. В 2011 году Линн стал чемпионом британской Формулы «Рено», а в 2014-м выиграл чемпионат GP3.

«В настоящее время я получаю удовольствие от помощи команде в дальнейшем развитии автомобиля и намерен полностью отплатить за оказанное мне доверие в следующем сезоне», — отметил Линн, слова которого приводит официальный сайт Формулы-3.
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