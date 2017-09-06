Алекс Линн будет боевым пилотом DS Virgin Racing со следующего сезона Формулы-E

23-летний британец в этом году получил место резервиста DS Virgin Racing, однако с 2 декабря дебютирует в качествен боевого пилота на этапе в Гонг-Конге. В 2011 году Линн стал чемпионом британской Формулы «Рено», а в 2014-м выиграл чемпионат GP3.



«В настоящее время я получаю удовольствие от помощи команде в дальнейшем развитии автомобиля и намерен полностью отплатить за оказанное мне доверие в следующем сезоне», — отметил Линн, слова которого приводит официальный сайт Формулы-3.