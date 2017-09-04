Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Мехико, Терещенко — 3-й
Бразильский пилот Пьетро Фиттипальди завоевал победу и во второй гонке Формулы V8 3.5 в Мехико.
Второе место занял Альфонсо Селис, третьим к финишу пришёл Константин Терещенко.
Пилот команды SMP Racing by AVF Матевос Исаакян стал четвёртым, в то время как его партнёр по команде, Егор Оруджев, не сумел финишировать и во второй гонке в Мехико.
Формула V8 3.5. Мехико. Вторая гонка.
1. Пьетро Фиттипальди (Lotus)
2. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +1,062
3. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +2,023
4. Матевос Исаакян (SMP Racing by AVF) +11,178
5. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +39,362
6. Джузеппе Чиприани (Il Barone Rampante) +51,059
7. Ю Канамару (Rp Motorsport) +57,867
8. Рой Ниссани (Rp Motorsport) +2 круга
9. Рене Биндер (Lotus) — не финишировал
10. Алекс Палу (Teo Martin Motorsport) — не финишировал
11. Егор Оруджев (SMP Racing by AVF) — не финишировал.
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