Второе место занял Альфонсо Селис, третьим к финишу пришёл Константин Терещенко.

Пилот команды SMP Racing by AVF Матевос Исаакян стал четвёртым, в то время как его партнёр по команде, Егор Оруджев, не сумел финишировать и во второй гонке в Мехико.

Формула V8 3.5. Мехико. Вторая гонка.

1. Пьетро Фиттипальди (Lotus)

2. Альфонсо Селис (Fortec Motorsports) +1,062

3. Константин Терещенко (Teo Martin Motorsport) +2,023

4. Матевос Исаакян (SMP Racing by AVF) +11,178

5. Диего Менчака (Fortec Motorsports) +39,362

6. Джузеппе Чиприани (Il Barone Rampante) +51,059

7. Ю Канамару (Rp Motorsport) +57,867

8. Рой Ниссани (Rp Motorsport) +2 круга

9. Рене Биндер (Lotus) — не финишировал

10. Алекс Палу (Teo Martin Motorsport) — не финишировал

11. Егор Оруджев (SMP Racing by AVF) — не финишировал.