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3 сентября 2017, 12:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Гьотто выиграл вторую гонку Формулы-2 в Италии, Маркелов — 15-й

Пилот Russian Time Лука Гьотто стал победителем второй гонки Формулы-2 в Италии.

Пилот Russian <span class=error>Time</span> Лука <span class=error>Гьотто</span> стал победителем второй гонки Формулы-2 в Италии. Увеличить
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Второе место занял Сетте Камара, третье место досталось Антонио Фуоко. Российский пилот Артём Маркелов финишировал на пятнадцатом месте.

Формула-2. Италия. Вторая гонка.

1. Лука Гьотто (Russian Time)
2. Сетте Камара (MP Motorsport) +2,2
3. Антонио Фуоко (Prema Racing) +4,5
4. Луис Делетраз (Rapax Team) +6,2
5. Роберто Мери (Rapax Team) +11,8
6. Шон Гелаэл (Pertamina Arden) +17,3
7. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +20,0
8. Александр Албон (ART Grand Prix) +20,5
9. Шарль Леклер (Prema) +23,2
10. Норман Нато (Pertamina Arden) +23,7

15. Артём Маркелов (Russian Time) +32,0.
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