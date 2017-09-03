Гьотто выиграл вторую гонку Формулы-2 в Италии, Маркелов — 15-й
Пилот Russian Time Лука Гьотто стал победителем второй гонки Формулы-2 в Италии.
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Второе место занял Сетте Камара, третье место досталось Антонио Фуоко. Российский пилот Артём Маркелов финишировал на пятнадцатом месте.
Формула-2. Италия. Вторая гонка.
1. Лука Гьотто (Russian Time)
2. Сетте Камара (MP Motorsport) +2,2
3. Антонио Фуоко (Prema Racing) +4,5
4. Луис Делетраз (Rapax Team) +6,2
5. Роберто Мери (Rapax Team) +11,8
6. Шон Гелаэл (Pertamina Arden) +17,3
7. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +20,0
8. Александр Албон (ART Grand Prix) +20,5
9. Шарль Леклер (Prema) +23,2
10. Норман Нато (Pertamina Arden) +23,7
…
15. Артём Маркелов (Russian Time) +32,0.
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