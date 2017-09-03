Гонщик Исаакян стал вторым в первой гонке этапа «Формулы V8 3.5» в Мексике
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт. Российский гонщик команды SMP Racing by AVF Матевос Исаакян стал вторым в первой гонке этапа чемпионата «Формулы V8 3.5"-2017 в Мексике.
Исаакян 3,227 секунды уступил победителю Пьетро Фиттипальди из Lotus. Третье место занял Алекс Палу Teo Martin Motorsport (5,912), его партнер по команде россиянин Константин Терещенко стал 4-м (+8,253). Еще один представитель России, напарник Исаакяна Егор Оруджев не финишировал.
В воскресенье пройдет вторая гонка.
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