Гонщик Исаакян стал вторым в первой гонке этапа «Формулы V8 3.5» в Мексике

Исаакян 3,227 секунды уступил победителю Пьетро Фиттипальди из Lotus. Третье место занял Алекс Палу Teo Martin Motorsport (5,912), его партнер по команде россиянин Константин Терещенко стал 4-м (+8,253). Еще один представитель России, напарник Исаакяна Егор Оруджев не финишировал.

В воскресенье пройдет вторая гонка.