Джеки Чан снимет фильм о гонке «24 часа Ле-Мана»

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«Единственный кинематографический проект, который сейчас находится в производстве, это проект Джеки Чана, — сказал Рэй. — Это будет ретроспектива об истории “24 часов Ле-Мана”. Фильм будет снят китайской командой во главе с Джеки Чаном, чей гоночный коллектив выступает в марафоне последние два года».

Ожидается, что съемки фильма начнутся весной 2018 года.

Джеки Чан с 2016 года является совладельцем команды Jackie Chan DC Racing. В марафоне 2017 года два экипажа команды заняли второе и третье места в общем зачете по итогам гонки, а в своем классе — LMP2 — стали первыми и вторыми.

История гонки

Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 85-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда «Порше», побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует «Ауди» с 13 победами и «Феррари» с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимаются две заводские команды — «Тойота» и «Порше».

Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров — «Феррари», «Шевроле», «Порше» и «Астон Мартин».