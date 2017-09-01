Масуока снова в России

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До старта ралли «Дакар-2018» осталось немногим более четырех месяцев, и участники уже вовсю готовят себя и машины к предстоящим соревнованиям. Но ажиотаж вокруг самой гонки не утихает круглый год. Во внесоревновательный период все внимание приковано к легендам ралли, которые уже не садятся за руль сами, зато успешно консультируют молодых коллег.

В 2018-м гонка возьмет старт в перуанском высокогорье — в городе Писко и пройдет по территории Перу, Боливии и Чили. Ралли-марафон уже в десятый раз пройдет по территории Южной Америки, хотя некоторые гонщики убеждены, что «Дакар» потерял в зрелищности, уехав из Африки.

— Я только один раз участвовал в ралли «Дакар» в Южной Америке, — рассказывал во время своего прошлого приезда в Россию легендарный японский гонщик Хироши Масуока. — Но мне кажется, что в Африке было сложнее и интереснее. Если честно, мне хотелось бы, чтобы эта гонка вернулась обратно на африканский континент.

Японец завоевывал первые места на трассах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на итальянской «Бахе» и на знаменитом ралли «Дакар» в качестве пилота-испытателя заводской команды Mitsubishi Motors. После победы в 2002 и 2003 годах он стал первым японским гонщиком, выигравшим ралли «Дакар» два раза подряд. Хироши принимал участие в многочисленных гонках на бездорожье начиная 1981 года. Первое его участие в ралли «Дакар» состоялось в 1987 году. У фанатов раллийных гонок есть уникальная возможность встретиться с легендой в рамках мероприятия «Легенды Дакара», которое пройдет в 5 городах России с 9 по 17 сентября.

В настоящее время 57-летний Масуока является штатным сотрудником в Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Его уникальные навыки и знания успешно используются для разработки автомобилей и анализа компонентов. Кроме того, он выполняет обязанности водителя-испытателя, обучает других водителей принимает участие в местных и зарубежных пробных заездах и мероприятиях.

Он проехал всю Россию от Владивостока до Санкт-Петербурга и не раз признавался, что влюблен в нашу страну.