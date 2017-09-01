Масуока снова в России
Россию снова посетит легендарный гонщик, двукратный победитель ралли «Дакар» Хироши Масуока.
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До старта ралли «Дакар-2018» осталось немногим более четырех месяцев, и участники уже вовсю готовят себя и машины к предстоящим соревнованиям. Но ажиотаж вокруг самой гонки не утихает круглый год. Во внесоревновательный период все внимание приковано к легендам ралли, которые уже не садятся за руль сами, зато успешно консультируют молодых коллег.
В 2018-м гонка возьмет старт в перуанском высокогорье — в городе Писко и пройдет по территории Перу, Боливии и Чили.
— Я только один раз участвовал в ралли «Дакар» в Южной Америке, — рассказывал во время своего прошлого приезда в Россию легендарный японский гонщик Хироши Масуока. — Но мне кажется, что в Африке было сложнее и интереснее. Если честно, мне хотелось бы, чтобы эта гонка вернулась обратно на африканский континент.
Японец завоевывал первые места на трассах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на итальянской «Бахе» и на знаменитом ралли «Дакар» в качестве
В настоящее время 57-летний Масуока является штатным сотрудником в Mitsubishi Motors Corporation (MMC). Его уникальные навыки и знания успешно используются для разработки автомобилей и анализа компонентов. Кроме того, он выполняет обязанности
Он проехал всю Россию от Владивостока до
— У вас безумно красивая природа, — говорил японец. — Можно так увлечься, рассматривая пейзажи, что забудешь о самой дороге. К тому же невероятно красивые сами города — тот же
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