Российские гонщики SMP Racing Оруджев и Исаакян выиграли этап Европейской серии Ле-Ман

«Это был второй этап в серии для молодых россиян в текущем году, — отметили в пресс-службе. — Дебютировав в Австрии в пятерке лучших, Оруджев и Исаакян сумели сегодня выиграть гонку «4 часа Ле-Кастелле».

Среди участников марафона, заметил собеседник, «были именитые и очень опытные пилоты». «Однако нашим гонщикам удалось прийти первыми и завоевать свою первую победу в этой серии. Отметим, что для шасси Dallara это первая победа в Европейской серии Ле-Ман», — добавили в пресс- службе программы SMP Racing.

На счету молодых россиян также подиумы и победы этого сезона в формульных гонках чемпионата Formula V8 3.5 в Великобритании, Бельгии и Испании.