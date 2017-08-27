Баттон стал 12-м в первой гонке после ухода из Формулы-1
Экс-пилот Формулы-1 Дженсон Баттон провёл свою первую гонку после ухода из чемпионата мира после сезона-2016.
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Баттон выступил в гонке «1000 километров Сузуки» серии Super GT в составе экипажа команды «Мюген Хонда», оказавшегося 12-м.
Баттон и его партнёры Дайцуке Накадзима и Хидеки Муто упустили шанс на более высокий результат после инцидента на
Победу в гонке одержали Бертран Багетт и Косуме Мацуура, представляющие команду «Накадзима Хонда».
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