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27 августа 2017, 14:13 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Гьотто из команды Russian Time стал третьим во второй гонке на этапе «Ф-2» в Бельгии

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Итальянец Лука Гьотто из команды Russian Time занял третье место во второй гонке на восьмом этапе чемпионата «Формулы-2» Гран-при Бельгии.

Гьотто в воскресенье финишировал третьим со временем 39 минут 42,618 секунды. Победу в гонке одержал бразилец Серджио Сетте Камара из MP Motorsport — 39.40,215. Вторым стал голландец Ник де Врис из Racing Engineering — 39.40,838.

Российский гонщик Russian Time Артем Маркелов, победивший в первой гонке, не смог финишировать.

В общем зачете лидирует монегаск Шарлю Леклеру из PREMA Racing — 218 очков. Вторым идет британец Оливер Роулэнд из DAMS — 159. Третье место занимает Маркелов — 150.
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