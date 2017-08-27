Гьотто из команды Russian Time стал третьим во второй гонке на этапе «Ф-2» в Бельгии

Гьотто в воскресенье финишировал третьим со временем 39 минут 42,618 секунды. Победу в гонке одержал бразилец Серджио Сетте Камара из MP Motorsport — 39.40,215. Вторым стал голландец Ник де Врис из Racing Engineering — 39.40,838.

Российский гонщик Russian Time Артем Маркелов, победивший в первой гонке, не смог финишировать.

В общем зачете лидирует монегаск Шарлю Леклеру из PREMA Racing — 218 очков. Вторым идет британец Оливер Роулэнд из DAMS — 159. Третье место занимает Маркелов — 150.