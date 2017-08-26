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https://sport.mail.ru/news/autosport/30803429/
26 августа 2017, 11:36 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Петров: Разработка спортпрототипа БР-1 идёт без задержек

Виталий Петров, пилот российской программы развития автоспорта SMP Racing, в ходе пресс-конференции в рамках фестиваля «Зажигание-2017» заявил, что его команда планирует начать тесты своего нового прототипа BR1 категории LMP1 гонок на выносливость в октябре или ноябре.

Виталий <span class=error>Петров</span> пилот российской программы развития автоспорта SMP Racing в ходе <nobr>пресс-конференции</nobr> в рамках фестиваля Зажигание-2017 заявил что его команда планирует начать тесты своего нового прототипа BR1 категории LMP1 гонок на выносливость в октябре или ноябре. Увеличить
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«Работа над прототипом идёт по плану, задержек никаких нет. Первые тесты мы планируем на октябрь-ноябрь. В данный момент мы проводим тесты на симуляторе — пока мы, пилоты, только так можем помочь инженерам. А когда он выйдет в свет, тогда уже будем развивать автомобиль дальше», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

BR1 — это уже второй прототип для гонок на выносливость, который SMP Racing разрабатывает совместно с компанией «Даллара». Предыдущий автомобиль — BR01 — завоевал третье место в категории LMP2 в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Что касается разработки спортпрототипа БР-1, то всё идёт по плану, задержек нет, октябрь-ноябрь — первые тесты. Сейчас только работа инженеров, мы туда не вмешиваемся, только на симуляторах тестируем. Ждём, когда выйдет в свет», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

В WEC Петров выступает в классе LMP2 и занимает 17-е место в чемпионате в своём классе. На счету Петрова 16 очков.
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