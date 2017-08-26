Петров: Разработка спортпрототипа БР-1 идёт без задержек
Виталий Петров, пилот российской программы развития автоспорта SMP Racing, в ходе
пресс-конференции в рамках фестиваля «Зажигание-2017» заявил, что его команда планирует начать тесты своего нового прототипа BR1 категории LMP1 гонок на выносливость в октябре или ноябре.
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«Работа над прототипом идёт по плану, задержек никаких нет. Первые тесты мы планируем на
BR1 — это уже второй прототип для гонок на выносливость, который SMP Racing разрабатывает совместно с компанией «Даллара». Предыдущий автомобиль — BR01 — завоевал третье место в категории LMP2 в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».
«Что касается разработки спортпрототипа БР-1, то всё идёт по плану, задержек нет,
В WEC Петров выступает в классе LMP2 и занимает 17-е место в чемпионате в своём классе. На счету Петрова 16 очков.
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