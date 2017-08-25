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25 августа 2017, 18:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Леклер завоевал поул на этапе Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — девятый

Пилот Prema и лидер общего зачёта чемпионата Формулы-2, Шарль Леклер, завоевал седьмой поул в сезоне, став лучшим в квалификации на этапе в Бельгии.

Второе место досталось Николасу Латифи, тройку лидеров замкнул Оливер Роуленд.

Российский пилот Russian Time Артём Маркелов показал девятое время, его партнёр по команде Лука Гьотто стал седьмым.

Формула-2. Бельгия. Квалификация.

1. Шарль Леклер (Prema) — 2:20,842
2. Николас Латифи (DAMS) +0,6
3. Оливер Роуленд (DAMS) +0,7
4. Густав Малья (Racing Engineering) +1,2
5. Антонио Фуоко (Prema) +1,2
6. Ник де Врис (Rapax) +1,6
7. Лука Гьотто (Russian Time) +2,1
8. Роберто Мери (Campos Racing) +2,2
9. Артём Маркелов (Russian Time) +2,3
10. Александер Албон (ART) +2,5.
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