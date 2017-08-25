САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Спортсмены из 16 регионов примут участие в ралли «Великая степь — Волга», которое проходит в Саратовской области с 25 по 27 августа. Первый заезд начнется на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина, об этом сообщил ТАСС министр молодежной политики, спорта и туризма региона Александр Абросимов.