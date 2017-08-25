«Для участия в ралли зарегистрировались 37 экипажей из 16 регионов России, в том числе из Москвы, Санкт- Петербурга, Костромы, Самары, а также из Латвии. Всего в ралли будут участвовать более 80 человек», — сказал Абросимов.

Комиссар по безопасности и маршруту гонки Сергей Таланцев уточнил, что участников ждут 566 километров спецучастков трехмерной трассы по лесным и степным дорогам. В первый день, в субботу, спортсменам нужно будет преодолеть две гоночные дистанции: одна протяженностью 2,1 км, старт пройдет на месте приземления Юрия Гагарина, вторая длиной около 241 км. Третий воскресный спецучасток станет самым длинным — около 325 км.

«Трасса проложена на обеих берегах Волги: с одной стороны она более вытянутая, поскольку ограничена федеральной автомобильной трассой, с другой — степная и изрезана различными препятствиями. Соревнования здесь проходят в первый раз, а значит, и у опытных, и у новичков есть равные шансы показать хороший результат. Трасса очень интересная и разнообразная», — уточнил руководитель гонки Роберт Санакоев.

Он отметил, что в гонке примут участие легковые внедорожники. Средняя скорость у лидеров может достигать 115 км/ч.