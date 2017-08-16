Гонщик Карякин будет готовиться к «Дакару» на этапе всероссийской гонки Can-Am X Race
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Победитель ралли- марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин будет готовиться к следующему марафону за счет участия в третьем этапе всероссийской гонки
Can-Am X Race. Об этом Карякин сообщил в среду ТАСС.
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«Я буду участвовать в третьем этапе самой крупной в России по количеству участников на квадроциклах гонки
По его словам, стоимость участия во всероссийской гонке — 10 тыс. рублей.
Несколько месяцев назад гонщик сообщил ТАСС, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. По словам спортсмена, одна лишь заявка на «Дакар» стоит 1,5 млн рублей. Всего на участие в
В каждом этапе
В январе 2017 года Карякин впервые в карьере стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов. Карякин является единственным представителем от России в этом зачете, который ведется с 2009 года. Он выступает на «Дакаре» с 2014 года.
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