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13 августа 2017, 10:48 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Алёшин пропустит все гонки IndyCar до конца сезона

Пилот команды IndyCar Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алёшин пропустит все оставшиеся гонки сезона-2017, сообщает пресс-служба команды.

Пилот команды IndyCar Schmidt Peterson Motorsports Михаил <span class=error>Алёшин</span> пропустит все оставшиеся гонки сезона-2017 сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> команды. Увеличить
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В заявлении сказано, что россиянин сосредоточится на работе с прототипом BR1 от BR Engineering, который дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP1 в 2018 году.

Причины принятого решения, как и имя гонщика, который заменит Алёшина, не сообщаются.

Ранее в середине июля Михаил Алёшин уже пропускал этап IndyCar в Торонто. Тогда за рулём машины SPM его заменял колумбиец Себастьян Сааведра.
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