Алёшин пропустит все гонки IndyCar до конца сезона

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В заявлении сказано, что россиянин сосредоточится на работе с прототипом BR1 от BR Engineering, который дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP1 в 2018 году.

Причины принятого решения, как и имя гонщика, который заменит Алёшина, не сообщаются.



Ранее в середине июля Михаил Алёшин уже пропускал этап IndyCar в Торонто. Тогда за рулём машины SPM его заменял колумбиец Себастьян Сааведра.