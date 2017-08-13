Алёшин пропустит все гонки IndyCar до конца сезона
Пилот команды IndyCar Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алёшин пропустит все оставшиеся гонки сезона-2017, сообщает
пресс-служба команды.
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В заявлении сказано, что россиянин сосредоточится на работе с прототипом BR1 от BR Engineering, который дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP1 в 2018 году.
Причины принятого решения, как и имя гонщика, который заменит Алёшина, не сообщаются.
Ранее в середине июля Михаил Алёшин уже пропускал этап IndyCar в Торонто. Тогда за рулём машины SPM его заменял колумбиец Себастьян Сааведра.
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