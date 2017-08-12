Пилот дома Габсбургов. Как побеждает правнук австрийского императора

Его полное имя — Фердинанд Звонимир Мария Бальтус Кит Михал Отто Антал Банам Леонард фон Габсбург. Он правнук Карла I, последнего австрийского императора, короля Венгрии и Богемии. Его предки веками стояли во главе этих государств, а время от времени правили Испанией, Португалией, Трансильванией и Тосканой. И сейчас 20-летний Фердинанд тоже готовится покорить всю Европу — он выступает в континентальном первенстве Формулы-3 и уже одержал первую победу.

«Чемпионат» рассказывает о Фердинанде Габсбурге, самом быстром из представителей Габсбург-Лотарингского дома.

Королевский старт

«Я горжусь наследием своей семьи и попытаюсь дописать свою часть истории. Но уже не в политике, а на трассе. Я хочу написать совершенно новую главу, — рассказывает о себе Фердинанд Габсбург. — Когда мне было восемь лет, отец взял меня с собой на картинг, и именно тогда я понял: это оно. Я пробовал разные вещи — теннис, фехтование, восточные единоборства, но думал только о картинге. В 10 я вышел на старт своей первой гонки».

Фердинанд Габсбург родился в Зальцбурге в июне 1997-го. Его отец — эрцгерцог Карл Габсбург-Лотаринген, ставший главой дома Габсбургов с тех пор, как его отец, Отто фон Габсбург, отказался от статуса. По стопам отца Фердинанд пока идти не намерен: его главное увлечение — автоспорт. Карьеру Габсбург начал в 14 лет и первые четыре года выступал в картинговых соревнованиях в классе Rotax Junior — в этот период он трижды отбирался в гранд-финалы Rotax Max Challenge, одного из наиболее престижных международных картинговых турниров. Правда, выиграть Rotax Max Challenge гонщик так и не смог.

В «формулах» Габсбург дебютировал в 2014 году. Австриец пришёл в Формулу «Рено» 1.6, где выступал на арт-каре в ливрее, разработанной известным швейцарским дизайн-дуэтом — Сабиной Ланг и Даниэлем Бауманном. Шлем гонщика традиционно украшает двуглавый орёл — символ дома Габсбургов. «Двуглавый орёл на шлеме — это моя идея. Это прямая связь с моей семьёй, историей монархии, — говорит Фердинанд. — Кроме того, это очень спортивный образ. Под номером 62 я стартовал в своей первой международной гонке и с тех пор хочу использовать только его».

Уже во второй гонке, в Зандворте, Габсбург финишировал на втором месте, а завоевав ещё три подиума по ходу сезона, гонщик поднялся на четвёртую строчку по итогам года. На следующий год Фердинанд пошёл в класс выше: в Североевропейский кубок Формулы «Рено» 2.0. Но здесь с ходу пробиться на подиум австрийцу не удалось. В 2016-м, чтобы набраться опыта, он отправился в Новую Зеландию, где зимой для участия в Toyota Racing Series собираются многие молодые пилоты.

Становление наследного принца

В Новую Зеландию Габсбург поехал один. Поначалу карьере Фердинанда помогал Александр Вурц, который на протяжении 10 лет работал в разных командах Формулы-1 и трижды поднимался на подиум Гран-при. «Алекс помог мне найти спонсоров после первых тестов, помог принять несколько важных решений, — рассказывает о наставнике гонщик. — Моя семья совсем не разбирается в автоспорте, и именно Алекс помог мне попасть в этот мир. Он отличный парень, я очень хорошо знаю его семью, и для меня большая честь работать с ним. Конечно, он уже не работает со мной на тестах — у него и без того полно дел, но он всегда готов помочь советом и что-то подсказать».

В Toyota Racing Series Габсбургу пришлось справляться со всем самому: не только самостоятельно бронировать гостиницы и собирать документы, но и решать на месте спортивные вопросы. «Нужно было узнавать, у кого брать бланки, с кем обсуждать инциденты на трассе, с кем проанализировать свой пилотаж, — вспоминает он. — Это было важно не только для меня лично, но и с точки зрения спортивной карьеры: как ты можешь считать себя цельным гонщиком, если не знаешь, как надо поступать в тех или иных ситуациях?».

Это был уже второй сезон Габсбурга в Toyota Racing Series — первый закончился двумя подиумами и 12-м местом в турнирной таблице. Но теперь Фердинанд знал трассы и был знаком с техникой, что и позволило одержать две победы и занять по итогам сезона четвёртое место. Относительный успех вернул гонщику веру в свои силы и помог найти спонсоров, чтобы попасть в команду Евроформулы Опен.

«Вопрос поиска спонсоров стоит для меня довольно остро. Люди думают, что у меня куча денег, ведь моя семья живёт в замке. Но это не так. Мы обычная семья, и спонсоры по-прежнему нужны. И время от времени потенциальные спонсоры спрашивают: “Зачем мне давать тебе деньги, если у тебя их и без того достаточно?” — рассказывает пилот. — Я стараюсь не просить родителей помогать мне деньгами. Это не самая простая ситуация, но я лучше найду кого-то, кто будет верить в меня, кто будет готов инвестировать в мою карьеру, потому что знает, что я буду успешным и эти инвестиции вернутся. Я хочу создать себе своё собственное имя, хочу, чтобы меня знали как хорошего гонщика, а не представителя известной фамилии».

В Евроформуле Опен Габсбург отметился четырьмя поулами и двумя победами — на «Поль Рикаре» и в Барселоне, которые позволили занять по итогам сезона второе место. Попутно он завоевал бронзу испанской Формулы-3 и продолжил выступления в двухлитровой Формуле «Рено», где завоевал один поул и дважды поднимался на подиум.

С мыслями о больших гонках

На сезон-2017 Фердинанд Габсбург нашёл себе место в престижной Формуле-3, которая уже дала Формуле-1 Макса Ферстаппена с Лэнсом Строллом и в иерархии молодёжных первенств уступает лишь Формуле-2. «Для меня это очень большой шаг: все следят за этими гонками, — признаёт гонщик. — Я очень рад выступать за “Карлин” — это единственная команда, которая способна победить “Према”. Для меня это очень важно, ведь я хочу побеждать».

С болидами категории Формулы-3 Габсбург уже познакомился в Евроформуле Опен, но чемпионат Европы — состязание более высокого уровня. И хотя это первый сезон Фердинанда в первенстве, новичком он здесь формально не считается. Дебют Габсбургу удался: уже на втором этапе сезона в Монце он поднялся на подиум, а недавно в Спа одержал первую победу. По итогам семи этапов Габсбург расположился на восьмой позиции общего зачёта. В принципе, это неплохой результат, но другие пилоты «Карлина» — Ландо Норрис и Джехан Дарувала, которые тоже проводят свой первый чемпионат Европы, — идут ещё лучше, на второй и пятой позициях.

Покорить чемпионат Европы с первой же попытки ещё никому не удавалось — разве что Ландо Норрис, если победит более опытных Максимилиана Гюнтера и Джоэля Эрикссона, сможет проскочить этот класс за один год. Но в будущем и Габсбург, и Норрис с Гюнтером и Эрикссоном видят себя в Формуле-1 — именно ради этого 10 лет назад Фердинанд и выходил на старт в своих первых гонках.

«Я не думаю, что фамилия поможет мне попасть в Формулу-1. На трассе значение имеет только время, — рассуждает он. — Я не хотел бы платить за попадание в Формулу-1, я хотел бы, чтобы платили мне. Я хочу стать лучшим — и получать за это зарплату. Да, Формула-1 — жёсткий мир, даже жестокий, и чтобы добиться в нём успеха, нужен высочайший уровень дисциплины. Но так везде — в теннисе, в бизнесе».

На данный момент у Габсбурга нет контактов с командами Формулы-1, и если многие его соперники уже имеют хотя бы небольшой опыт работы в «Больших призах», Фердинанду это лишь предстоит. «Контактов с “Ред Булл” у нас пока не было. Я слышал от многих гонщиков рассказы об их системе, в ней есть как хорошие, так и плохие стороны. Конечно, я бы подумал, если бы от них пришло предложение, но я не хотел бы связывать свою карьеру с одним брендом и закрывать себе дорогу в другие команды, — продолжает австриец. — Но сотрудничество с любой из больших команд Формулы-1 — “Ред Булл”, “Маклареном” или “Уильямсом” — пошло бы мне на пользу, хотя бы потому, что легче найти спонсоров, когда те видят, что тебя заметили на самом верху».

Габсбург признаётся, что ему импонирует стиль Даниэля Риккардо, а дебют Макса Ферстаппена в 17-летнем возрасте произвёл большое впечатление, но он никогда не болел за «Ред Булл». «Когда я только увлёкся гонками, они доминировали, за них скучно было болеть», — говорит он. Своим главным кумиром в Формуле-1 Фердинанд называет Валттери Боттаса. «Он — настоящая звезда», — добавляет Габсбург.

Если всё пойдёт хорошо, Габсбург может оказаться в Формуле-1 уже через три-четыре года: ещё один сезон в Формуле-3 и пара лет в Формуле-2 превратят его в одного из самых опытных гонщиков нового поколения. Учитывая маркетинговый потенциал его фамилии, при наличии успехов в молодёжных гонках Габсбург без труда найдёт финансирование, чтобы получить машину команды средней руки. Но это всё сработает только при условии, что он будет постоянно работать и у него будут какие-никакие успехи на трассе. И, конечно, остаётся шанс, что Фердинанд так и не доберётся до «Больших призов». Чем же наследник королевской семьи займётся тогда?

«Не знаю, чем бы я занимался, если бы не спорт. Я не большой фанат политики, — разводит руками 20-летний парень. — Наверное, помогал бы развивать автоспорт в Австрии. Я знаю столько молодых парней, которые хотят заниматься гонками, но не имеют на это средств. Я хочу это изменить».