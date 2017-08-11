Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30657659/
11 августа 2017, 16:11 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Формула-E опубликовала видео с крупнейшими авариями минувшего сезона

Официальный YouTube-канал Формулы-E опубликовал видеоролик посвящённый самым впечатляющим авариям завершившегося сезона.

Чаще всего в инциденты попадали пилот Faraday Future Dragon Лоик Дюваль и гонщик ABT Schaeffler Audi Sport Лукас ди Грасси.

Отметим, что последний, невзирая на частые аварии, стал чемпионом сезона-2016/2017. Второе место в общем зачёте досталось пилоту Renault e.Dams Себастьену Буэми, тройку лучших замкнул Феликс Розенквист из Mahindra Racing.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?