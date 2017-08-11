Формула-E опубликовала видео с крупнейшими авариями минувшего сезона
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YouTube-канал Формулы-E опубликовал видеоролик посвящённый самым впечатляющим авариям завершившегося сезона.
Чаще всего в инциденты попадали пилот Faraday Future Dragon Лоик Дюваль и гонщик ABT Schaeffler Audi Sport Лукас ди Грасси.
Отметим, что последний, невзирая на частые аварии, стал чемпионом сезона-2016/2017. Второе место в общем зачёте досталось пилоту Renault e.Dams Себастьену Буэми, тройку лучших замкнул Феликс Розенквист из Mahindra Racing.
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