В гонках WTCC в Китае и Японии примут участие три машины «Лада Веста»

В текущем сезоне RC Motorsport стартовала с одной машиной и пилотом Яном Эрлаше. Уже на втором этапе за руль второй машины «Лады Весты» сел Кевин Глисон.

Теперь же стало известно, что в конце сезона в двух гонках команда выставит три машины. Ещё одним пилотом «Лады Весты» станет Фелипе де Соуза. Также рассматривается вариант, при котором RC Motorsport выставит третью машину и на ноябрьском этапе в Макао.