Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30653081/
11 августа 2017, 10:44 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

В гонках WTCC в Китае и Японии примут участие три машины «Лада Веста»

Команда RC Motorsport, выступающая на машинах «Лада Веста», выставит три автомобиля на октябрьские этапы чемпионата WTCC в Китае и Японии, сообщает Motorsport.

В текущем сезоне RC Motorsport стартовала с одной машиной и пилотом Яном Эрлаше. Уже на втором этапе за руль второй машины «Лады Весты» сел Кевин Глисон.

Теперь же стало известно, что в конце сезона в двух гонках команда выставит три машины. Ещё одним пилотом «Лады Весты» станет Фелипе де Соуза. Также рассматривается вариант, при котором RC Motorsport выставит третью машину и на ноябрьском этапе в Макао.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?