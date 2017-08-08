Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30618041/
8 августа 2017, 10:47 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

WRC. Лехтинен покинул пост спортивного директора «Тойоты»

Ярмо Лехтинен покинул пост спортивного директора команды «Тойота», выступающей в чемпионате WRC.

Финн, который в своё время одержал 15 побед в WRC в качестве штурмана Микко Хирвонена, сыграл ключевую роль в выстраивании команды после возвращения «Тойоты» в WRC.

«Достижения, которых мы добились вместе, были потрясающими, и я очень горжусь тем, что приложил к ним руку. Надеюсь, команда продолжит развиваться на этом многообещающем фундаменте в последующие сезоны, в то время как я начну следующую главу своей карьеры», — прокомментировал свой уход Лехтинен, слова которого приводятся пресс-релиз команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

Быстров стал игроком «Тосно»

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?