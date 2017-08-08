WRC. Лехтинен покинул пост спортивного директора «Тойоты»

Финн, который в своё время одержал 15 побед в WRC в качестве штурмана Микко Хирвонена, сыграл ключевую роль в выстраивании команды после возвращения «Тойоты» в WRC.



«Достижения, которых мы добились вместе, были потрясающими, и я очень горжусь тем, что приложил к ним руку. Надеюсь, команда продолжит развиваться на этом многообещающем фундаменте в последующие сезоны, в то время как я начну следующую главу своей карьеры», — прокомментировал свой уход Лехтинен, слова которого приводятся пресс-релиз команды.