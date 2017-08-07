Шешенин и Гаврилов одержали победы на пятом этапе РСКГ

В классе «Туринг-лайт» самым результативным пилотом стал Андрей Масленников: участник команды «Подмосковье Моторспорт», выступающий на Ford Fiesta прошлого поколения, квалифицировался седьмым из 13 участников и выиграл субботнюю гонку, оставив лидера чемпионата Тимура Богуславского из команды NEFIS Racing, выступающего на современном Peugeot 208, с серебром, а Ильдара Рахматуллина из SUVAR Motorsport, верного своему Renault Twingo, с бронзой.

Воскресный заезд позволил подняться на подиум победителю Владимиру Атоеву (Volkswagen Polo, SMP Power) и партнёрам по команде SUVAR Motorsport Ильсуру Ахметвалееву и Ильдару Рахматуллину, но Ильсур сохранил свой серебряный кубок, а Ильдара оштрафовали за грубую езду — и бронзовая награда перешла к Григорию Бурлуцкому. Однако Рахматуллин всё же по итогам уик-энда положил в копилку 26 очков и разделил второе и третье место по результативности с Владимиром Атоевым, а успешнее остальных стал Андрей Масленников, заработавший 34 очка.



В другом классе, также имеющем статус чемпионата России — самом быстром и престижном зачёте «Туринг», — в борьбу на 5-м этапе СМП РСКГ вступили 16 пилотов на технике международной категории TCR. Быстрейшим в квалификации стал Владимир Шешенин на LADA Vesta коллектива LADA Sport ROSNEFT — он и выиграл первый заезд. Компанию на второй ступени подиума ему составил сокомандник Кирилл Ладигин, на третьей — Дмитрий Брагин на SEAT Leon команды «ТАИФ Моторспорт». Воскресный заезд сложился для пилотов LADA Sport ROSNEFT неудачно — оба гонщика в результате жёсткой борьбы остались за пределами подиума, а Шешенина вдобавок пенализировали за обгон под жёлтыми флагами, но всё равно Владимир набрал за уик-эенд 32 очка и стал третьим по итогам этапа. Чуть более успешным в эти выходные оказался Клим Гаврилов (SEAT Leon, LUKOIL Racing +) — он набрал 33 балла, большую часть которых принесла ему победа 6 августа. Брагин же добавил к субботней бронзе воскресное серебро — и уехал со Смоленского кольца в статусе лучшего пилота этапа, набрав 37 очков. А вот Иреку Миннахметову (Audi RS3, СТК Чингисхан) попасть в тройку счастливчиков не помогло даже третье призовое место, заработанное в воскресенье.



В старшем классе Кубка России — «Супер-продакшн» — соревновались 11 пилотов, а на результатах сказались и реальная борьба, и формальности. Квалификацию и первую гонку выиграл Михаил Митяев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), вторым в субботу стал Дмитрий Добровольский (Honda Civic, AIMOL-Neva Motorsport), третьим — Александр Марушко (LADA Granta, Demfi LADA Sport). Один из фаворитов класса Максим Чернев пропустил квалификацию из-за накладок при прохождении медкомиссии, стартовал в субботней гонке последним и финишировал седьмым, а в воскресенье поднялся на подиум в статусе победителя, но потом был дисквалифицирован за недовес его Subaru BRZ и отдал золотой кубок Виталию Примаку (LADA Granta, Demfi LADA Sport). Серебряным призёром второго гоночного дня вновь стал Дмитрий Добровольский, бронзовым — партнёр Чернева по команде «Открытие» Ефим Гантмахер, выступающий на аналогичном купе Subaru BRZ. Таким образом, Добровольский набрал за уик-энд 40 очков, Митяев — 39 очков, Примак — 35 очков.



В розыгрыше баллов за Кубок России в «Национальном» зачёте приняли участие 24 пилота. Квалификацию выиграл Андрей Петухов (LADA Kalina, LADA Sport), он же стал лучшим из пилотов на «Калинах» в первой гонке, финишировав у подножия подиума: первые три места завоевали гонщики на Kia Rio. Победителем оказался Роман Агошков, выступающий за AKHMAT Racing, серебряным призёром — Айдар Нуриев из FEREKS Racing. Бронзовый кубок вручили сначала ещё одному пилоту на корейском хетчбэке Руслану Нафикову, но затем наказали его за грубую езду — и награда перешла к Глебу Кузнецову (Volkswagen Polo, «Академия ралли»). Гонщики на «Ладах» реабилитировались 6 августа: Егор Санин выиграл заезд, его напарник по LADA Sport ROSNEFT Всеволод Гаген стал вторым, Андрей Петухов — третьим. Поэтому победителем этапа стал Санин с 34 очками, а Петухов и Нуриев набрали по 31 баллу.