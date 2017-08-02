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https://sport.mail.ru/news/autosport/30563814/
2 августа 2017, 13:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

В «Ситроене» не исключают возможности возвращения Лёба в WRC в 2018 году

Руководитель «Ситроена» Ив Маттон не исключил возможности выступлений за французскую команду в чемпионате WRC девятикратного чемпиона мира по ралли Себастьена Лёба в следующем году, однако отверг возможность его возвращения в текущем сезоне.

Недавно Лёб имел возможность протестировать раллийный «Ситроен» C3, что и породило предположения о его возможном возвращении.

«В 2017 году я не могу предоставить ему возможность выступать, потому что у меня просто нет ещё одной машины. Кроме того, я не считаю хорошей идеей выставление его на один из оставшихся четырёх этапов. Мы знаем, что на данный момент уровень конкуренции в WRC довольно высок, так что с таким автомобилем нужен довольно немалый пробег, чтобы вернуться на свой уровень. Если возвращение Лёба однажды произойдёт, то он должен быть хорошо подготовлен к этому.

До 2018 года ещё далеко, так что не знаю. Понятия не имею, возможно ли это в 2018-м. Я не буду говорить вам “нет”, потому что это не так, но и не стану говорить “да”. Я могу понять, насколько привлекательна идея о возвращении этого парня. Но, как я уже сказал, если это случится, то всё должно быть сделано правильно», — цитирует Маттона Motorsport News.
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