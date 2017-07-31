Бразилец ди Грасси стал чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-Е»

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Чтобы сохранить свое преимущество, добытое на предыдущих этапах, ди Грасси нужно было не проиграть слишком много идущему вторым в общей классификации Себастьяну Буэми, ранее выступавшему в «Формуле-1». Однако Буэми гонка в Канаде совсем не удалась, так что бразилец даже заняв 7-е место, стал чемпионом.