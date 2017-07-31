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https://sport.mail.ru/news/autosport/30539932/
31 июля 2017, 12:12 | Авто/мото: Автоспорт | Вести.Ru

Бразилец ди Грасси стал чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-Е»

В Монреале состоялись два заключительных этапа чемпионата мира по автогонкам на машинах с электрическими моторами — «Формула-Е». Последнюю в сезоне гонку выиграл французский пилот Жан-Эрик Вернь, а в общем зачете лучшим стал бразилец Лукас ди Грасси, который набрал 181 очко.

В Монреале состоялись два заключительных этапа чемпионата мира по автогонкам на машинах с электрическими моторами — Формула-Е. Последнюю в сезоне гонку выиграл французский пилот <nobr>Жан-Эрик</nobr> <span class=error>Вернь</span> а в общем зачете лучшим стал бразилец <span class=error>Лукас</span> ди <span class=error>Грасси</span> который набрал 181 очко. Увеличить
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Чтобы сохранить свое преимущество, добытое на предыдущих этапах, ди Грасси нужно было не проиграть слишком много идущему вторым в общей классификации Себастьяну Буэми, ранее выступавшему в «Формуле-1». Однако Буэми гонка в Канаде совсем не удалась, так что бразилец даже заняв 7-е место, стал чемпионом.

Вслед за Вернем в Монреале финишировали Феликс Розенквист и Хосе-Мария Лопес. Вернь, несмотря на блестящую заклюительную гонку стал в общем зачете только пятым (117 очков). Впереди него расположились ди Грасси (181), Буэми (157), Розенквист (127) и Сэм Берд (122).
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