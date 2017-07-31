Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Pocono Raceway

В Монреале состоялись два заключительных этапа чемпионата мира по автогонкам на машинах с электрическими моторами — «Формула-Е». Последнюю в сезоне гонку выиграл французский пилот Жан-Эрик Вернь, а в общем зачете лучшим стал бразилец Лукас ди Грасси, который набрал 181 очко.