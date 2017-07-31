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31 июля 2017, 11:15 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Pocono Raceway

Кайл Буш стал победителем гонки NASCAR Pocono Raceway.

Второе место занял Кевин Харвик, третьим финишировал Мартин Труекс-младший. Отметим, что это первая победа Кайла Буша в текущем сезоне.

NASCAR. Pocono Raceway.

1. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing)
2. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing)
3. Мартин Труекс-младший (Furniture Row Racing)
4. Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing)
5. Брэд Кезеловски (Team Penske)
6. Клинт Бойер (Team Penske)
7. Даниэль Суарес (Joe Gibbs Racing)
8. Эрик Джонс (Furniture Row Racing)
9. Мэтт Кенсетт (Joe Gibbs Racing)
10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports).
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