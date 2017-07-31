Кайл Буш выиграл гонку NASCAR Pocono Raceway
Кайл Буш стал победителем гонки NASCAR Pocono Raceway.
Второе место занял Кевин Харвик, третьим финишировал Мартин
NASCAR. Pocono Raceway.
1. Кайл Буш (Joe Gibbs Racing)
2. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing)
3. Мартин
4. Дэнни Хэмлин (Joe Gibbs Racing)
5. Брэд Кезеловски (Team Penske)
6. Клинт Бойер (Team Penske)
7. Даниэль Суарес (Joe Gibbs Racing)
8. Эрик Джонс (Furniture Row Racing)
9. Мэтт Кенсетт (Joe Gibbs Racing)
10. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports).
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