Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/30536150/
31 июля 2017, 0:38 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Ди Грасси стал чемпионом Формулы-E, Вернь выиграл последнюю гонку

Лукас ди Грасси стал чемпионом Формулы-E в сезоне-2016/17.

В финальной гонке сезона в Монреале он финишировал седьмым. Его главный соперник Себастьен Буэми занял 11 место.

Победу в заключительной гонке одержал Жан-Эрик Вернь. Вторым финишировал Феликс Розенквист. Третье место занял Хосе Мария Лопес.

Формула-E. Монреаль. Вторая гонка.

1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)
2. Феликс Розенквист (Mahindra Racing) +0.8
3. Хосе Мария Лопес (Virgin Racing) +4.4
4. Сэм Бёрд (Virgin Racing) +7.1
5. Ник Хайдфельд (Mahindra) +21.9
6. Даниэль Абт (Team Abt) +24.4
7. Лукас ди Грасси (Team Abt) +24.8
8. Стефан Сарразен (Techeetah) +26.3
9. Жером Дамброзио (Faraday) +28.2
10. Том Дильманн (Venturi) +28.5
11. Себастьен Буэми (DAMS) +35.1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
25 июля

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»

«Ельцин выпил пару рюмок и пообещал: всем дадут машины и квартиры»

Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики