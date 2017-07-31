Ди Грасси стал чемпионом Формулы-E, Вернь выиграл последнюю гонку
Лукас ди Грасси стал чемпионом
Формулы-E в сезоне-2016/17.
В финальной гонке сезона в Монреале он финишировал седьмым. Его главный соперник Себастьен Буэми занял 11 место.
Победу в заключительной гонке одержал
1.
2. Феликс Розенквист (Mahindra Racing) +0.8
3. Хосе Мария Лопес (Virgin Racing) +4.4
4. Сэм Бёрд (Virgin Racing) +7.1
5. Ник Хайдфельд (Mahindra) +21.9
6. Даниэль Абт (Team Abt) +24.4
7. Лукас ди Грасси (Team Abt) +24.8
8. Стефан Сарразен (Techeetah) +26.3
9. Жером Дамброзио (Faraday) +28.2
10. Том Дильманн (Venturi) +28.5
11. Себастьен Буэми (DAMS) +35.1.
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