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28 июля 2017, 22:43 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Леклера лишили поула на гонке Формулы-2 в Венгрии, Маркелов стартует вторым

Пилот команды Формула-2 Prema Racing Шарль Леклер, завоевавший сегодня поул на квалификации, лишён первого места и исключён из протокола, сообщает официальный сайт Формулы-2.

Пилот команды Формула-2 Prema Racing Шарль <span class=error>Леклер</span> завоевавший сегодня <span class=error>поул</span> на квалификации лишён первого места и исключён из протокола сообщает официальный сайт Формулы-2. Увеличить
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Таким образом, у гонщика остаётся возможность стартовать лишь с последнего места.

Причиной такого решения стало нарушение Леклером технического регламента. В дифференциале болида установлены прокладки из запрещённого материала. После дисквалификации Леклера с первого места в завтрашней гонке будет стартовать Оливер Роуленд, со второй позиции старт возьмёт Артём Маркелов.
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