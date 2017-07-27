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27 июля 2017, 0:10 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«М-Спорт»: Сделаем всё, чтобы оставить Ожье на 2018 год

Команда чемпионата мира по ралли WRC «М-Спорт» надеется удержать четырёхкратного чемпиона серии Себастьен Ожье в своём составе на следующий сезон.

«Я исследую все возможности, чтобы оставить его с нами. Мы будем делать всё, что можем, так долго, как можем, чтобы удержать его. Себ знает об этом, я открыт с ним, показал ему наши планы и нашу работу на 2018 год. Я ценю то, что он хочет разобраться со всем как можно скорее», — приводит слова руководителя «М-Спорт» Малкольма Уилсона Autosport.

Ожье пришёл в «М-Спорт» после ухода «Фольксвагена» из чемпионата.
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