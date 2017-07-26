Росберг может стать главой «Мерседеса» в Формуле-E

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Компания выставит свои машины в электросерии начиная с сезона-2019/20.

«Мерседес» уже провёл первые переговоры с Росбергом об этом назначении, сообщает Sport Bild.

Росберг завершил карьеру в конце 2016 года, через несколько дней после завоевания титула. Тем не менее гонщик продолжил сотрудничать с «Мерседесом», став его послом. Ранее немец говорил, что хочет продолжить работать в гонках в качестве менеджера.