Росберг может стать главой «Мерседеса» в Формуле-E
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг может возглавить команду «Мерседеса» в
Формуле-E.
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Компания выставит свои машины в электросерии начиная с сезона-2019/20.
«Мерседес» уже провёл первые переговоры с Росбергом об этом назначении, сообщает Sport Bild.
Росберг завершил карьеру в конце 2016 года, через несколько дней после завоевания титула. Тем не менее гонщик продолжил сотрудничать с «Мерседесом», став его послом. Ранее немец говорил, что хочет продолжить работать в гонках в качестве менеджера.
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