Компания «Мерседес» покинет кузовной чемпионат DTM после 2018 года

Промоутеры кузовной серии прокомментировали данное решение компании.

«ITR как организатор и промоутер серии DTM сожалеет об этом решении “Мерседеса”. Мы должны уважать это решение, относиться к нему справедливо и по-спортивному.



DTM — это одна из самых значительных туринговых серий в мире. “Мерседес” заблаговременно объявил о решении покинуть чемпионат в конце 2018 года. Это даёт ITR время для анализа и подготовки устойчивой концепции на будущее», — сообщается в официальном «твиттере» DTM.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">1/3 The ITR as the organizer and promoter of the DTM regrets this step by Mercedes. We have to respect the decision in a sporting and […]</p>— DTM (@DTM) <a href="https://twitter.com/DTM/status/889758705012441088">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">2/3 fair way. The DTM is one of the world’s most significant touring car series. Mercedes has announced its withdrawal at the end of […]</p>— DTM (@DTM) <a href="https://twitter.com/DTM/status/889758737610571777">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">3/3 2018 season well in advance. That gives the ITR the time to analyze the situation and to prepare a sustainable concept for the future.</p>— DTM (@DTM) <a href="https://twitter.com/DTM/status/889758765251166208">25 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>