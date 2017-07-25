Компания «Мерседес» покинет кузовной чемпионат DTM после 2018 года
Недавно стало известно, что немецкий концерн «Мерседес» принял решение покинуть туринговый чемпионат DTM по окончании сезона-2018.
Промоутеры кузовной серии прокомментировали данное решение компании.
«ITR как организатор и промоутер серии DTM сожалеет об этом решении “Мерседеса”. Мы должны уважать это решение, относиться к нему справедливо и
DTM — это одна из самых значительных туринговых серий в мире. “Мерседес” заблаговременно объявил о решении покинуть чемпионат в конце 2018 года. Это даёт ITR время для анализа и подготовки устойчивой концепции на будущее», — сообщается в официальном «твиттере» DTM.
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