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https://sport.mail.ru/news/autosport/30487593/
25 июля 2017, 13:56 | Авто/мото: Автоспорт | Prosports.kz

Компания «Мерседес» покинет кузовной чемпионат DTM после 2018 года

Недавно стало известно, что немецкий концерн «Мерседес» принял решение покинуть туринговый чемпионат DTM по окончании сезона-2018.

Промоутеры кузовной серии прокомментировали данное решение компании.

«ITR как организатор и промоутер серии DTM сожалеет об этом решении “Мерседеса”. Мы должны уважать это решение, относиться к нему справедливо и по-спортивному.

DTM — это одна из самых значительных туринговых серий в мире. “Мерседес” заблаговременно объявил о решении покинуть чемпионат в конце 2018 года. Это даёт ITR время для анализа и подготовки устойчивой концепции на будущее», — сообщается в официальном «твиттере» DTM.
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