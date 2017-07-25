Абсолютный лидер: Нерсес Исаакян выиграл гонки Mitjet в рамках этапа DTM

В конце прошедшей недели на подмосковной трассе Moscow Raceway уже в пятый раз состоялся этап DTM. Гонкой поддержки уик-энда знаменитого кузовного чемпионата выступила российская серия Mitjet.

Жизнь на этапе DTM бурлила. По крайней мере, на протяжении выходных, когда началось самое интересное — две гонки и две квалификации. Глядя на трибуны, могло показаться, что болельщиков не так много, но стоило спуститься к паддоку — и понимаешь, что это совсем не так. На выставочных стендах немецких автогигантов, принимающих участие в чемпионате DTM, в боксах, где можно было понаблюдать за работой механиков, и на всех мероприятиях — будь то автограф-сессия пилотов или компьютерный гоночный симулятор — было не протолкнуться.

Не чужой на этом празднике автоспорта была и серия Mitjet, у паддока которой останавливались сотни фанатов автоспорта, чтобы посмотреть и сфотографироваться с машиной или пообщаться с пилотами и механиками. Чего только стоит хотя бы спонтанная автограф- и фотосессия технического директора и гонщика Mitjet Повиласа Янкавичюса, которого после воскресной гонки болельщики не отпускали в течение 40 минут!

Как оказалось, у Mitjet и DTM есть как минимум одно серьёзное сходство. «И то, и другое — это прототипы, — объяснил генеральный директор и гонщик серии Борис Шульмейстер. — Чемпионат DTM называется кузовным, в него входят самые известные производители гражданских автомобилей Германии. Машины как бы являются автомобилями марок БМВ, “Ауди” и “Мерседес”, но на самом деле, конечно же, нет. Это прототипы — то есть, как и Mitjet, таких автомобилей в природе не существует, они не ездят по дорогам общего пользования и не являются переделанными из гражданских в гоночные. Эти прототипы созданы специально для гонок и по сути ближе к “Формуле”, чем к кузовному автомобилю, потому что внутри там находится монокок, в котором по центру сидит пилот, накрытый сверху большим колпаком. Лишь внешне всё это напоминает автомобили соответствующих марок. Конечно, прототип DTM намного мощнее и совершеннее нашего, зато мы гораздо более доступны!».

Машины Mitjet 2L не такие мощные, как в DTM, и ревут не так грозно, но зрителям интересно! Первая, субботняя, гонка запомнилась большим количеством обгонов — как раз то, что нужно болельщикам!

Главным героем старта стал Дмитрий Гвазава. Миновав Шульмейстера, он вскоре вступил в схватку с Янкавичюсом. Обойти литовского пилота получилось со второй попытки через несколько кругов. Впрочем, всё происходящее было явно на руку Нерсесу Исаакяну. Победитель квалификации, как и собирался, уверенно ушёл в отрыв. В какой-то момент Гвазава, вышедший на второе место, сократил отставание до трёх секунд, но в дальнейшем сосредоточился на обороне захваченной позиции. Борьбы лидеров не получилось, и Исаакян вплоть до финиша лишь наращивал преимущество.

Вне конкуренции самый молодой пилот Mitjet был и в воскресенье. Правда, стартовать Исаакяну пришлось уже не с первой, как в субботу, а с шестой позиции (в серии Mitjet вторую гонку первая шестерка пилотов начинает в обратном порядке). На старте Дмитрий Гвазава, как и накануне оказался в «коробочке», причем настолько плотной, что Михаил Макаровский после жёсткого контакта был вынужден продолжить гонку с открытой дверью. Пострадал автомобиль и самого Гвазавы, но это не помешало ему вести активную борьбу с соперниками.

Сразу же в лидеры вышел Повилас Янкавичюс, однако на первой позиции литовский гонщик продержался недолго. Нерсес Исаакян, обогнавший сразу нескольких соперников, вскоре подкараулил и Янкавичюса. В дальнейшем, как признался Исаакян, развить преимущество для него было делом техники. Пока тройка преследователей вела плотную борьбу между собой, лидер стремительно увеличивал отрыв, который к финишу составил целых 17 секунд!

«Достаточно быстро получилось выйти на первую позицию, считаю, что мне помог опыт езды в плотной борьбе на старте. По скорости я был ненамного быстрее соперников, а отрыв в 17 секунд стал возможным благодаря той жаркой борьбе, которую вели пилоты позади. Хотел побить рекорд трассы, но, к сожалению, сегодня не получилось. Постараюсь решить этот вопрос как можно скорее!» — отметил победитель.

В сражении за вторую позицию, продолжавшемся до самого финиша, бескомпромиссную борьбу вёл Дмитрий Гвазава, постоянно атаковавший Повиласа Янкавичюса и Бориса Шульмейстера. Чаще всего попытки обгона абхазский пилот предпринимал в последнем повороте, но делал это настолько рискованно, что раз за разом оказывался вне пределов трассы. В конце концов столь агрессивный стиль вождения закончился для Гвазавы разворотом на 360 градусов и потерей надежды на попадание в тройку призёров.

Янкавичюс, сосредоточившись исключительно на обороне второй позиции, сдерживал атаки Шульмейстера, хотя в заключительном повороте предпоследнего круга казалось, что генеральному директору Mitjet Series Russia всё-таки удастся прорваться на вторую ступень пьедестала. Однако и эта атака была отбита.

Победителями гонок Mitjet в полупрофессиональном зачете стали Евгений Ружейников и Никита Худов.