Фатальный риск Лёба и успешная обновка «КАМАЗа». «Шёлковый путь» изнутри

Финишная церемония в Сиане поставила финальную точку двухнедельному марафону ралли «Шёлковый путь» — 2017. Разбираемся, как выглядела самая большая гонка Евразии изнутри.

Как ушёл Лёб

Первый этап после дня отдыха — первые дюны на китайской части маршрута. С не самой сложной навигацией, но довольно техничный и «рабочий» — 421 километр спецучастка по постоянным кочкам в душном пустынном климате. В турнирной таблице на двух местах с внушительным разрывом экипажи «Пежо»: Себастьен Лёб в часе впереди Сириля Депре. Ко дню отдыха Себ приехал с лучшим временем на этапе и теперь открывал трассу.



Первые 80 километров всё шло нормально, Лёб и его бессменный штурман Даниэль Элена приехали к устью высохшей реки. Камней там было ещё больше, ехать нужно было совсем медленно и аккуратно. Экипаж принял решение поехать вдоль реки — по её берегу. Покрытие более плоское, можно было атаковать. Лёб поехал по берегу, но не заметил в нём промыв, когда-то перпендикулярно стекавший в эту реку. Себ налетел на промыв на полном ходу и разбил переднюю подвеску.

Лёб потерял несколько часов, прождав «ассистанс», и на бивуак приехал только к полуночи. Второй год подряд он теряет шансы на победу на «Шёлковом пути», и вновь из-за невынужденной ошибки экипажа. На следующий день «Пежо» объявил, что Себастьен снимается с гонки из-за травмы. «Я повредил запястье, мне тяжело держать руль, — заявил гонщик в официальном пресс-релизе. — Уверен, наши механики способны полностью восстановить автомобиль, новый DKR Maxi — очень быстрая и конкурентоспособная машина. Но я не хочу рисковать нашей дальнейшей программой». Девятикратный чемпион, ещё вчера лидировавший с более чем убедительным отрывом, развернулся и ушёл — и это был только первый этап после дня отдыха.

«Шёлковый путь»: седьмое издание

В 2017 году характер гонки был выдержан в прошлогоднем духе. Отсылающие к классическому ралли трассы в России и Казахстане составили половину маршрута, вторая представляла собой душные и изматывающие пески Китая. И на этих этапах недостаточно быть быстрым и точным в навигации — на этих трассах необходимо проявить характер и сосредоточенно отработать каждый километр. И пески, которые Кристиан Лавьей с нескрываемым удовольствием сравнивает с мавританскими.



Вдобавок к этому почти всю дорогу от Москвы караван сопровождал дождь. Ливни сделали трассы скользкими, любая ошибка в таких условиях могла стать последней. Уже на четвёртом этапе разбил машину лидер «Пежо» и рекордсмен «Дакара» Стефан Петерансель. В тот же день вылетел в кювет Сириль Депре — машина француза не пострадала, но экипаж потерял 40 минут, ожидая, пока прибудет помощь. Петерансель же проиграл столько времени, что теперь лишь исполнял роль ассистента партнёров по команде. Точно так же в самом начале откатился в конец классификации Язид Аль-Раджи, лидер X-Raid и главная надежда на борьбу с трио «Французских львов».



Но всё это оказалось своего рода разогревом перед настоящим ралли-рейдом. С переходом казахстано-китайской границы участники оказались на вязком песке под удушающим китайским солнцем. Время от времени, однако, над трассой капал дождь, что заметно меняло его свойства и манеру пилотирования экипажа.



Ещё до финиша в Сиане гонщики на бивуаках говорили, что никогда по таким трассам не ездили. Отдельных пилотов в буквальном смысле укачивало. Но именно за этим вызовом они сюда и приехали — пустыня Гоби остаётся главной изюминкой ралли «Шёлковый путь».

Чехи против «КАМАЗ-мастера»

Главной интригой гонки перед стартом было сражение в категории грузовиков. Сразиться с «КАМАЗ-мастером» приехали все те, кто пропустил прошлогоднюю гонку. Жерар де Рой привёз новейший грузовик, а свою проверенную машину доверил опытнейшему Артуру Ардавичусу. «Татра» выставила три грузовика в составе Алеша Лопрайша, единственного, кому удалось победить «Синюю Армаду» на «Шёлковом пути», и Мартина Коломы. Вернулся на старт и Мартин ван ден Бринк на «Рено», с которым он едва не выиграл в прошлом году. На этот раз голландцу, увы, не повезло: его грузовик загорелся на четвёртом этапе.



Рано выбыл из борьбы и Алеш Лопрайс, у которого не выдержала техника. Не справился с маршрутом новый «Ивеко» Жерара де Роя — сломался лонжерон, и дальше экипаж с сотнями часов пенализации ехал половину дистанции по сервисному маршруту. Из-за проблем с карданным валом два часа ещё до Китая потерял Эдуард Николаев. Его экипаж, впрочем, продолжил гонку в боевом режиме.



«Жаль, что все сильные соперники сошли так рано. Мы настраивались на упорную борьбу с лучшими из лучших, ведь только так можно поднять свой собственный уровень», — сочувствовал соперникам Дмитрий Сотников. Так, три экипажа «КАМАЗ-мастера» закрепились в фаворитах гонки, сзади их в случае чего прикрывал Эдуард Николаев.

Невероятное невезение по ходу всего маршрута преследовало «МАЗ-СПОРТавто». Экипажи белорусской команды во главе с Сергеем Вязовичем изо дня в день двигались в темпе лидеров, а порой и опережали их, но каждый раз что-то случалось с техникой, и зачастую подводили копеечные детали. «МАЗ-СПОРТавто», впрочем, мужественно принял вызов и сражался до конца. «Мы знали, что будет тяжело», — отметил Вязович.



Главным соперником «Синей Армады» в итоге стал Мартин Коломы. Экипаж чеха остался наедине. Ехавший довольно далеко Алеш Лопрайс не смог бы оперативно помочь, и любая поломка стоила бы Коломы всех шансов на подиум. Тем не менее чех отчаянно сражался. «Это же “Татра” — она отлично едет на любых трассах!» — объяснял Мартин свою скорость. Коломы не говорит на английском, и, чтобы пообщаться с ним, пресса ловила его вместе с Михалом Эрнстом — штурманом и механиком экипажа. Коломы понимал вопросы на русском, отвечал на чешском, Михал переводил на английский, а пресса расшифровывала ответы обратно на русский.

Коломы, правда, дотянуть до финиша не смог. Отчаянно атакуя «КАМАЗ-мастер», Коломы неудачно приземлился на одной из горок и повредил грузовик. Сильный удар повредил всю переднюю часть, и продолжить без нового блока управления двигателем было невозможно. Во главе таблицы окончательно закрепились Дмитрий Сотников и Антон Шибалов, а в 17 минутах позади партнёров по команде расположился Айрат Мардеев. Все как один повторяли: главное — довести командный результат до финиша и помочь друг другу.

Петерансель прикрывает Депре

По похожему сценарию развивалась ситуация и в категории внедорожников. После аварии Лёба генеральную классификацию единолично возглавил Сириль Депре. «Из своего опыта гонок на мотоциклах я знаю, что не стоит ехать на берег высохшей реки, — прокомментировал француз сход Лёба. — Да, в самой реке куча камней, но ты едешь медленно и не сможешь на что-то налететь со всей скорости. От берега нужно держаться подальше».



Преимущество Сириля над ближайшими соперниками составило около часа, кроме того, рядом постоянно ехал экипаж Стефана Петеранселя и Жан-Поля Коттре — наиболее опытный экипаж «Пежо». На вторую же строчку неожиданно вырвался Брайс Мензис — дебютант X-Raid и последняя надежда «МИНИ» в общем зачёте. Американец выиграл десятки калифорнийских бах и хорошо знает пески, но он ещё ни разу не участвовал в двухнедельных марафонах. Тем не менее Мензис блестяще справлялся с дистанцией, не допускал ошибок и сохранял бодрое расположение духа. Он стал настоящей звездой бивуака и одним из главных открытий «Шёлкового пути» в этом году.



Но с первого раза покорить Гоби не удалось. Сначала Мензис заплутал в пустыне, потеряв полчаса, а затем безнадёжно застрял в песках и окончательно выбыл из борьбы. Сражение за вторую позицию в итоге повели один из лучших китайских раллистов Хань Вей и Кристиан Лавьей — знаменитый французский ветеран, который повёл в бой заводскую команду Baicmotor. Для «БАИКов» это первый большой ралли-рейд, если не считать «Таклимакан Ралли», и китайские внедорожники держались более чем достойно, одержав несколько побед на этапах.

Исход этой борьбы в итоге предрешила навигационная ошибка Хань Вея и Мин Лао. На одном из заключительных этапов экипаж засомневался в выбранном треке, поехал в обратном направлении и врезался в одного из соперников. «Нам ещё многому предстоит научиться, зато теперь у нас есть веский повод бороться в следующем году», — философски рассудил Хань Вей. Китайцы, впрочем, удержались на третьем месте, а вторыми стали Лавьей со штурманом Жан-Пьером Гарсеном. «Это важный для нас успех — мы и не представляли, что сможем подняться так высоко, — говорил Лавьей. — “Пежо” на голову выше нас, мы и не мечтали перед стартом о попадании в призовую тройку».



Победу же второй год подряд одержали Сириль Депре и Давид Кастера. Триумф французы начали праздновать заранее: вечером после 13-го этапа судьи объявили, что спецучасток 14-го отменён — трассы размыло дождём. «Я готовился к финальным 100 километрам, штурман уже расчерчивал “роудбук”, и вдруг вбежал Бруно Фамин и говорит: вы победили, — рассказывал стоявший под дождём в куртке Депре. — Я сначала ему не поверил, думал, он шутит».



«В ралли-рейдах побеждает тот, кто допускает меньше ошибок, так было и на этом “Шёлковом пути”, — добавил двукратный победитель гонки. — В самом начале мы застряли в канаве и потеряли 40 минут, но в этом спорте никогда нельзя сдаваться, всегда нужно подгонять себя, и наша победа доказывает это».

Сюрпризы от фаворитов

Каждый вечер пилоты «КАМАЗ-мастер» повторяли, что главное для них — победа команды, челнинский грузовик должен быть первым, а ещё лучше — вторым и третьим, а потому о сражении экипажей между собой не идёт и речи. Но под самый финиш, когда соперников буквально не осталось, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов возродили интригу.

Сотников начал этап с трёхминутным преимуществом, но уже к первой контрольной отметке Шибалов их отыграл и в «виртуальном» зачёте вышел на несколько секунд вперёд. Сотников вернул себе несколько секунд на следующей точке и вновь стал лидером гонки. Шибалов не сдавался, два экипажа шли в одинаковом темпе, но под финиш Дмитрий в неожиданно отыграл три минуты и защитил первую строчку. «Даже не знаю, где он мог найти это время», — разводил руками Антон.



«Рад, что Антон Шибалов навязал такую острую борьбу — она добавляла гонке интриги. Оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью. К сожалению, победитель один. Я поздравляю Антона, очень хотел видеть его на первом месте — он отлично ехал. Отставание минимальное. Это говорит об уровне конкуренции», — сказал, в свою очередь, Сотников. В этот раз на его плечах было, возможно, больше ответственности, ведь он тестировал совершенно новый грузовик «КАМАЗ» с двигателем меньшего объёма. И к радости челнинцев, новинка сходу показала и скорость, и надёжность.



Третьим стал Айрат Мардеев, победитель «Шёлкового пути» 2012 и 2016 годов. Он страховал партнёров по команде и при возникновении проблем помогал обоим. «КАМАЗ-мастер» уже в шестой раз победждает на «Шёлковом пути» и в пустыне Гоби остаётся непобеждённым.