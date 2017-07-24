Кейси Кейн выиграл гонку NASCAR Cup в Индианаполисе
В Индианаполисе состоялась очередная гонка NASCAR Cup, по итогам которой победу одержал Кейси Кейн.
Вторым финишировал Брэд Кезеловски, а замкнул первую тройку Райан Ньюман. Гонка трижды прерывалась красными флагами
NASCAR Cup. Индианаполис. 23 июля
1. Кейси Кейн («Шевроле»)
2. Брэд Кезеловски («Форд»)
3. Райан Ньюман («Шевроле»)
4. Джоуи Логано («Форд»)
5. Мэтт Кенсет («Тойота»)
6. Кевин Харвик («Форд»)
7. Даниэль Суарес («Форд»)
8. Мэтт ДиБенедетто («Форд»)
9. Крис Бушер («Шевроле»)
10. Эй Джей Оллмендингер («Шевроле»)
11. Даника Патрик («Форд»).
NASCAR Cup. Личный зачёт
1. Мартин
2. Кайл Ларсон — 732
3. Кевин Харвик — 683
4. Кайл Буш — 673
5. Дэнни Хэмлин — 612
6. Брэд Кезеловски — 601
7. Джейми Макмюррей — 599
8. Чейз Эллиотт — 588
9. Мэтт Кенсет — 566
10. Джимми Джонсон — 564.
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