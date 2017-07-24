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24 июля 2017, 9:13 | Авто/мото: Автоспорт | Вести.Ru

В Австрии прошла третья гонка сезона европейской серии Ле-Ман

В Австрии прошла третья гонка сезона европейской серии Ле-Ман.

В Австрии прошла третья гонка сезона европейской серии <nobr>Ле-Ман.</nobr> По итогам квалификации пилот российской команды <span class=error>Джи</span> <span class=error>Энерджи</span> <span class=error>Лео</span> <span class=error>Руссель</span> выиграл <span class=error>поул</span> позицию так что стартовали с первого номера решетки. Отстоять первое место в гонке 4 часа Ред <span class=error>Булл</span> Ринга прототипу <span class=error>Орека</span> под номером 22 не получилось. Увеличить
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По итогам квалификации пилот российской команды «Джи Энерджи» Лео Руссель выиграл поул позицию, так что стартовали с первого номера решетки. Отстоять первое место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» прототипу Орека под номером 22 не получилось. Команда под российским флагом заняла второе место — не помог финишный спурт, но отставание от победителей составило всего 4,5 секунды. В общем зачете в категории LMP2 «Джи Энерджи» остается на первой строчке. Впереди ещё три этапа сезона, передает канал «Россия 24».
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