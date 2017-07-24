В Австрии прошла третья гонка сезона европейской серии Ле-Ман.

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По итогам квалификации пилот российской команды «Джи Энерджи» Лео Руссель выиграл поул позицию, так что стартовали с первого номера решетки. Отстоять первое место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» прототипу Орека под номером 22 не получилось. Команда под российским флагом заняла второе место — не помог финишный спурт, но отставание от победителей составило всего 4,5 секунды. В общем зачете в категории LMP2 «Джи Энерджи» остается на первой строчке. Впереди ещё три этапа сезона, передает канал «Россия 24».