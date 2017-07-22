Чагин: Ралли «Шелковый путь» получилось сложным

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«В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием», — приводит слова Чагина пресс-служба соревнований.