Чагин: Ралли «Шелковый путь» получилось сложным
Участникам ралли «Шелковый путь» в 2017 году пришлось сложнее, чем в предыдущие, заявил руководитель проекта Владимир Чагин.
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«В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием», — приводит слова Чагина
Первые три места
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