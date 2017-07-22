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22 июля 2017, 18:07 | Авто/мото: Автоспорт | Известия

Чагин: Ралли «Шелковый путь» получилось сложным

Участникам ралли «Шелковый путь» в 2017 году пришлось сложнее, чем в предыдущие, заявил руководитель проекта Владимир Чагин.

Участникам ралли Шелковый путь в 2017 году пришлось сложнее чем в предыдущие заявил руководитель проекта Владимир <span class=error>Чагин</span>. Увеличить
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«В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием», — приводит слова Чагина пресс-служба соревнований.

Первые три места ралли-рейда в зачете грузовиков заняли экипажи российской команды «КамАЗ-мастер».
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