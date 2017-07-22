Оргкомитет: Ралли-рейд «Шелковый путь"-2018 стартует в Сиане, а финиширует в Москве
СИАНЬ (Китай), 22 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году начнется в китайском Сиане, а финиширует в Москве, объявил оргкомитет гонки.
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В 2016 году
«Гонка в 2018 году будет стартовать в Сиане, а финишировать в Москве. Финиш запланирован на 22 июля», — сообщил оргкомитет.
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