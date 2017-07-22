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22 июля 2017, 18:03 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Оргкомитет: Ралли-рейд «Шелковый путь"-2018 стартует в Сиане, а финиширует в Москве

СИАНЬ (Китай), 22 июл — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2018 году начнется в китайском Сиане, а финиширует в Москве, объявил оргкомитет гонки.

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В 2016 году ралли-рейд стартовал в Москве и финишировал в Пекине. В 2017 году старт также был дан в столице России, а торжественный финиш состоялся в Сиане.

«Гонка в 2018 году будет стартовать в Сиане, а финишировать в Москве. Финиш запланирован на 22 июля», — сообщил оргкомитет.

Ралли-марафон «Шелковый путь» 2017 года завершился абсолютной победой российской команды «КАМАЗ-мастер» в зачете грузовиков и защитой титула среди внедорожников французом Сирилем Депре из Peugeot. Гонка, проводимая с 2009 года, проходила по территории России, Казахстана и Китая.
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