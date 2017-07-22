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22 июля 2017, 16:51 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Раст выиграл первую гонку этапа DTM в России

Гонщик «Ауди» Рене Раст выиграл первую гонку серии DTM на трассе Moscow Raceway.

Вторым финишировал Майк Роккенфеллер также на «Ауди». Третье место занял Марко Виттман на «БМВ».

DTM. Россия. Первая гонка.

1. Рене Раст («Ауди»)
2. Майк Роккенфеллер («Ауди») +0.770
3. Марко Виттман («БМВ») +3.899
4. Роберт Уикенс («Мерседес») +6.098
5. Тимо Глок («БМВ») +9.498
6. Лукас Ауэр («Мерседес») +14.663
7. Гэри Паффет («Мерседес») +17.696
8. Маттиас Экстрём («Ауди») +17.795
9. Джейми Грин («Ауди») +24.310
10. Маро Энгел («Мерседес») +25.329.
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