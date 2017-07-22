Мардеев: «КАМАЗ-мастер» решит перед «Дакаром», стоит ли использовать там «автомат»

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в общем зачете грузовиков на ралли-рейде «Шелковый путь"-2017. Второе место в общем зачете у Антона Шибалова, третье место — у Айрата Мардеева.

«Над коробкой-автоматом нужно еще много работать, есть вещи, в которых она очень сильно проигрывает, есть те, в которых выигрывает. Пока минусов чуть больше, чем плюсов, именно на трассе “Шелкового пути”. Будем работать, интересные перспективы, можно на ней ехать быстрее. Посмотрим и перед “Дакаром” примем решение, поедем мы на ней туда или нет», — заявил Мардеев журналистам на церемонии торжественного финиша гонки.

«В том году мы выиграли, в этом — только третьи, но учитывая все те новинки, которые мы пробовали на нашей машине, и те проблемы, которые у нас были, я доволен результатом, что машина доехала до финиша. Все испытания мы провели», — добавил гонщик.