Мардеев: «КАМАЗ-мастер» решит перед «Дакаром», стоит ли использовать там «автомат»
СИАНЬ (Китай), 22 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев, испытывавший на ралли-марафоне «Шелковый путь» 2017 года ряд технических новинок, заявил, что решение об использовании автоматической коробки передач на «Дакаре"-2018 будет принято непосредственно перед гонкой.
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым одержал победу в общем зачете грузовиков на
«Над
«В том году мы выиграли, в этом — только третьи, но учитывая все те новинки, которые мы пробовали на нашей машине, и те проблемы, которые у нас были, я доволен результатом, что машина доехала до финиша. Все испытания мы провели», — добавил гонщик.
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