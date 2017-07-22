Гонщик «КамАЗ-мастер» Сотников второй раз в карьере выиграл ралли «Шелковый путь»

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Завершающий этап гонки прошел по территории Китая от Чжунвэя до города Сиань и составил 716,56 км. Заключительный спецучасток длиной 100,67 км был отменен из соображений безопасности спортсменов в связи с проливными дождями на севере Китая. Таким образом, экипажам в последний день гонки необходимо было доехать до финиша, уложившись в отведенный временной норматив.

Второе и третье места в общем зачете грузовиков также заняли представители «КамАЗ-мастер»: экипаж Антона Шибалова стал вторым (отставание 6 минут 4 секунды), экипаж Айрата Мардеева — третьим (+23.12). Еще один пилот российской команды Эдуард Николаев стал 10-м (+108:16.53). Михаил Шкляев из «ГАЗ рейд спорт» финишировал 14-м (+134:59.04), его партнер по команде Болеслав Левицкий сошел на третьем этапе.

32-летний Сотников второй раз в карьере одержал победу на ралли «Шелковый путь». В 2013 году он также стал первым, а в 2016-м занял второе место, уступив только Мардееву. «КамАЗ-мастер» четвертый год подряд побеждает на «Шелковом пути, в 2012 году первым также стал Мардеев.

Сотников выступает за «КамАЗ-мастер» с 2008 года. Впервые «Шелковый путь» он проехал в 2011 году в качестве механика в экипаже Ильгизара Мардеева, финишировав восьмым. Текущий «Шелковый путь» стал для него пятым в качестве пилота. Дважды Сотников участвовал в ралли «Дакар», где в 2014 году занял четвертое место, а в 2017 — второе.

Зачет внедорожников

Экипаж команды «Пежо» француза Сириля Депре одержал победу в ралли-рейде «Шелковый путь» в зачете внедорожников. Общее время француза по итогам 14 этапов составило 41 час 46 минут 25 секунд.

Второе место занял другой французский гонщик Кристиан Лавье из команды Baicmotor, проигравший победителю 1 час 4 минуты 39 секунд. Третьим стал китаец Хань Вэй из Geely Auto Coopertires (+1:11.29). Французский пилот «Пежо» Себастьян Лёб, лидировавший после восьми этапов, снялся с ралли-рейда после девятого этапа, где он налетел на яму и повредил автомобиль.

Экипаж команды «ГАЗ рейд спорт» россиянина Александра Кострюкова занял 11-е место, проиграв победителю 20 часов 1 минуту 5 секунд. Михаил Кострюков, представляющий ту же команду, финишировал 13-м (+25:57.52), Мария Опарина из «Супротек рейсинг» — 15-я (+27:33.20), Сергей Шалыгин на «Тойоте» — 16-й (34:17.56). Виктор Хорошавцев (АSPEC motorsport), Александр Семенов (BFCEC Sport), Юлия Мигунова-Хегай (AV-motorsport) сошли с дистанции. Россияне впервые с 2011 года не сумели попасть в тройку призеров на «Шелковом пути» в зачете внедорожников.

Депре побеждает на «Шелковом пути» в зачете внедорожников второй год подряд. Также он является пятикратным победителем ралли «Дакар» в зачете мотоциклов (2005, 2007, 2010, 2012, 2013). В марте 2014 года он перешел в зачет автомобилей, став выступать за «Пежо».

В нынешнем ралли «Шелковый путь» приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут прошел по территории России, Казахстана и Китая, участники финишировали в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.