Виттман лишился поула DTM на Moscow Raceway, Раст стартует первым
Действующий чемпион DTM Марко Виттман потерял
поул-позишн первой гонки DTM на трассе Moscow Raceway.
На этапе на «Норисринге» Виттман получил третье предупреждение за сезон, которое привело к штрафу в пять позиций на старте в России.
Таким образом,
Лидер чемпионата Маттиас Экстрём будет стартовать с пятой позиции. Его ближайший преследователь — Лукас Ауэр — показал в квалификации только 14-й результат.
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