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22 июля 2017, 14:12 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Виттман лишился поула DTM на Moscow Raceway, Раст стартует первым

Действующий чемпион DTM Марко Виттман потерял поул-позишн первой гонки DTM на трассе Moscow Raceway.

На этапе на «Норисринге» Виттман получил третье предупреждение за сезон, которое привело к штрафу в пять позиций на старте в России.

Таким образом, поул-позишн достался Рене Расту, который в квалификации стал вторым. Виттман стартует с шестого места.

Лидер чемпионата Маттиас Экстрём будет стартовать с пятой позиции. Его ближайший преследователь — Лукас Ауэр — показал в квалификации только 14-й результат.
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