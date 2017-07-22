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22 июля 2017, 13:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Виттман выиграл квалификацию первой гонки этапа DTM в России

Марко Виттман выиграл квалификацию первой гонки DTM на трассе Moscow Raceway.

Второе место в квалификации занял Рене Раст. Третьим в гонке стартует Майк Роккенфеллер.

DTM. Россия. Квалификация первой гонки.

1. Марко Виттман («БМВ») — 1:27.035
2. Рене Раст («Ауди») +0.120
3. Майк Роккенфеллер («Ауди») +0.218
4. Аугусто Фарфус («БМВ») +0.305
5. Тимо Глок («БМВ») +0.341
6. Маттиас Экстрём («Ауди») +0.358
7. Джейми Грин («Ауди») +0.415
8. Том Бломквист («БМВ») +0.432
9. Гэри Паффет («Мерседес») +0.503
10. Лоик Дюваль («Ауди») +0.506.
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