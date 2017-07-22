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22 июля 2017, 13:00 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Шелковый путь»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортивную команду «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли-рейде «Шелковый путь», отметив непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки «КамАЗ», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>июл</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил спортивную команду <span class=error><span class=error>КАМАЗ</span></span>-мастер с победой на <nobr>ралли-рейде</nobr> Шелковый путь отметив непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки <span class=error><span class=error>КамАЗ</span></span> соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Увеличить
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«От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли «Шелковый путь» 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почета. Своим успехом подтвердили непревзойдённые возможности отечественных автомобилей марки «КамАЗ», — говорится в телеграмме.

Также Путин отметил «отличную работу организаторов соревнований». Президент выразил уверенность, что «такие замечательные проекты способствуют развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми». Он пожелал команде новых достижений и ярких побед.

Победителем в общем зачете грузовиков на «Шелковом пути"-2017 в пятницу стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. Официальный финиш ралли-рейда состоится в субботу в китайском городе Сиань.
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