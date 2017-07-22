Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Шелковый путь»

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«От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли «Шелковый путь» 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почета. Своим успехом подтвердили непревзойдённые возможности отечественных автомобилей марки «КамАЗ», — говорится в телеграмме.

Также Путин отметил «отличную работу организаторов соревнований». Президент выразил уверенность, что «такие замечательные проекты способствуют развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми». Он пожелал команде новых достижений и ярких побед.