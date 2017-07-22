Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Шелковый путь»
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил спортивную команду «КАМАЗ-мастер» с победой на
ралли-рейде «Шелковый путь», отметив непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки «КамАЗ», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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«От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли «Шелковый путь» 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почета. Своим успехом подтвердили непревзойдённые возможности отечественных автомобилей марки «КамАЗ», — говорится в телеграмме.
Также Путин отметил «отличную работу организаторов соревнований». Президент выразил уверенность, что «такие замечательные проекты способствуют развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми». Он пожелал команде новых достижений и ярких побед.
Победителем в общем зачете грузовиков на «Шелковом пути"-2017 в пятницу стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. Официальный финиш
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