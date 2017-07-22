Из-за дождей финальный этап «Шелкового пути» отменен

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Караван ралли «Шелковый путь» прибыл в город Чжунвэй — последний бивуак на маршруте седьмого издания. Тринадцатый этап марафона состоял из двух спецучастков, разделенных зоной нейтрализации в 170 километров. Участники гонки проехали «боевые» отрезки маршрута протяженностью 162,26 и 156,40 километров, а общая длина этапа насчитывала 690,31 километр.

Экипаж команды «Астана» укрепил свои позиции на четвертой строчке в общем зачете марафона, а пройденный этап финишировал шестым.

Песочные маршруты китайских земель после ночного дождя сменились влажной и опасной дорогой, которая требовала от гонщиков опыта езды по подобному покрытию. Артур Ардавичус делится советом движения по мокрым пескам:

«На таком покрытии нужно ехать — не глиссировать, иначе автомобиль может упереться в утрамбованный влажный песок и сесть надолго. Откапываться также очень сложно, потому что вес лопаты мокрого песка сравним с тремя лопатами «пухляка».

По завершении этапа по направлению «Алашань-юци — Чжунвэй», организаторы неожиданно собрали общий брифинг на бивуаке и объявили, что последний этап ралли будет отменен в связи с небезопасностью «мокрой» трассы и дождливыми погодными условиями. Капитан «Астаны» комментирует:

«Я только жаловался на небесную канцелярию — циклон нас преследует с самой Москвы. Эти дожди уже поднадоели всем и дорожные условия, на которые мы рассчитывали, оказались диаметрально противоположными. Завтрашний спецучасток весь разлит. Мы уже изучили роудбук на финальный маршрут, и там одни каньоны, провалы, свалы, горные серпантины, глубокие русла рек — и сейчас все это под водой. В штурманском букваре есть позиция “ОПАСНО 3”! Это самый опасный: прыжок, обрыв, обвал, поворот, скользко, трамплин, яма, компрессионная яма и так далее. Так вот — весь роудбук финального маршрута в “тройках”. А с учетом уверенного проливного дождя сейчас — я бы и врагу не пожелал туда попасть. По этим руслам пора плавать, а не ездить. На прошлом “Шелковом пути” мы осилили несколько этапов, а в этом году мы проехали практически весь маршрут».

Казахстанский пилот, считает, что решение организаторов абсолютно адекватное — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения возможности присутствия экипажей на подиуме в Сиане.

Впрочем, ралли-марафон еще не закончен, впереди ожидает лиазон протяженностью 646 километров.

Руководитель проекта «Ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин поясняет отмену финального этапа:

«Мы проехали тысячи километров, и последняя сотня километров спецучастка уже не изменит расстановку в турнирной таблице.

Цитата Для нас важна безопасность экипажей, поэтому мы решили снять последний спецучасток. Но скажу, что история ралли-рейдов знает не один случай, когда экипажи по разным причинам не доезжали по лиазону до финиша.

Таким образом, ралли еще не закончено, лиазон должен быть взять в полной мере. Ждем всех на подиуме в Сиане".

Экипажам необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведенный временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли «Шелковый путь» в Сиане 22 июля.