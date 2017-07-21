Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович вошел в пятерку лидеров ралли-рейда «Шелковый путь»
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мазовские гонщики успешно преодолели
ралли-рейд «Шелковый путь — 2017»: все три экипажа попали в первую десятку, а лидер команды Сергей Вязович занял почетное пятое место — одно из лучших в истории белорусского автоспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в «МАЗ-СПОРТавто».
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От первого результата Сергея Вязовича отделяли без малого 6 ч. 29 мин. Чемпионом стал россиянин Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»), лидировавший большую часть гонки. За ним расположились еще два камазовских экипажа — Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Впереди белорусов также оказался казахстанский пилот Артур Ардавичус на «Ивеко».
МАЗ Алексея Вишневского завершил марафон на седьмой строчке. От победителя ралли он отстал примерно на 10 часов. Экипаж под управлением Александра Василевского закончил гонку на восьмой позиции. Российскому экипажу он проиграл 10 ч. 37 мин.
В «МАЗ-СПОРТавто» обратили внимание, что для белорусов
«Ралли-рейд стал серьезным испытанием для пилотов и техники. Трасса оказалась еще сложнее, чем мы ожидали. Суровые условия были практически на каждом этапе, а после некоторых заездов сил хватало только на то, чтобы перекусить и умыться. При этом белорусской команде удалось показать один из лучших результатов. Мазовские грузовики показали себя надежными, выносливыми и неприхотливыми машинами. Теперь в этом ни у кого нет сомнений», — подчеркнули в «МАЗ-СПОРТавто».
Марафон-2017 оказался не только рекордным по длине спецучастков (почти 4 тыс. км), но и одним из самых трудных и изматывающих
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