Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли «Шелковый путь»

На 13-м этапе «Шелкового пути» победу одержал экипаж команды «КамАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова, вторым финишировал Шибалов. В общем зачете грузовиков лидирует Сотников, вторую строчку занимает Шибалов. Последний спецучасток ралли был отменен, официальные итоги гонки будут подведены в субботу.

«Сегодня, наверное, был самый сложный этап, очень много бездорожья, пески. Вначале были мокрые пески после дождя, но, честно говоря, это был разогрев, а дальше пошли сухие на второй части, больше бездорожья, похоже на нашу Астрахань. С топливом прогадали, не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн, кое-как доехали до финиша. Навигация такая же, как и в прошлые дни, особо заковыристых мест не было для штурманов, обычный день», — поделился мыслями о гонке Шибалов.