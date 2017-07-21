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https://sport.mail.ru/news/autosport/30458917/
21 июля 2017, 18:43 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли «Шелковый путь»

ТАСС, 21 июля. Российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов назвал 13-й этап ралли-рейда «Шелковый путь» самым сложным ввиду большого количества бездорожья и песков. Слова россиянина приводит официальный сайт соревнований.

На 13-м этапе «Шелкового пути» победу одержал экипаж команды «КамАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова, вторым финишировал Шибалов. В общем зачете грузовиков лидирует Сотников, вторую строчку занимает Шибалов. Последний спецучасток ралли был отменен, официальные итоги гонки будут подведены в субботу.

«Сегодня, наверное, был самый сложный этап, очень много бездорожья, пески. Вначале были мокрые пески после дождя, но, честно говоря, это был разогрев, а дальше пошли сухие на второй части, больше бездорожья, похоже на нашу Астрахань. С топливом прогадали, не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн, кое-как доехали до финиша. Навигация такая же, как и в прошлые дни, особо заковыристых мест не было для штурманов, обычный день», — поделился мыслями о гонке Шибалов.

Эдуард Николаев из «КамАЗ-мастер», занимающий 10-е место в общем зачете, не сумел финишировать в пятницу из-за поломки переднего редуктора и перед второй скоростной частью этапа отправился сразу на бивуак (место, где экипажи располагаются на отдых и ночевку — прим. ТАСС). «Перед финишем первого отрезка услышали сильный треск, почувствовали вибрацию, сломался передний редуктор. Мы знали, что вторая часть еще сложнее и приняли решение, что без переднего редуктора в эти пески ехать нельзя. Замена переднего редуктора занимает у нас часа три-четыре, если бы сломался задний, мы починили бы его за час и продолжили, но в данной ситуации приняли решение ехать сразу на бивуак», — отметил гонщик.
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