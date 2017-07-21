Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли «Шелковый путь»
ТАСС, 21 июля. Российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов назвал 13-й этап
ралли-рейда «Шелковый путь» самым сложным ввиду большого количества бездорожья и песков. Слова россиянина приводит официальный сайт соревнований.
На 13-м этапе «Шелкового пути» победу одержал экипаж команды «КамАЗ-мастер» россиянина Дмитрия Сотникова, вторым финишировал Шибалов. В общем зачете грузовиков лидирует Сотников, вторую строчку занимает Шибалов. Последний спецучасток ралли был отменен, официальные итоги гонки будут подведены в субботу.
«Сегодня, наверное, был самый сложный этап, очень много бездорожья, пески. Вначале были мокрые пески после дождя, но, честно говоря, это был разогрев, а дальше пошли сухие на второй части, больше бездорожья, похоже на нашу Астрахань. С топливом прогадали, не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн,
Эдуард Николаев из «КамАЗ-мастер», занимающий 10-е место в общем зачете, не сумел финишировать в пятницу
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