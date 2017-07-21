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21 июля 2017, 18:20 | Авто/мото: Автоспорт | Lenta.Ru

Экипажи «КамАЗ-Мастер» заняли весь пьедестал «Шелкового пути»

Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым выиграл общий зачет грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь"-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Экипаж российской команды <span class=error>КамАЗ</span>-Мастер во главе с Дмитрием <span class=error>Сотниковым</span> выиграл общий зачет грузовиков <nobr>ралли-рейда</nobr> Шелковый путь'-2017. Сотников одержал досрочную победу <nobr>из-за </nobr>отмены последнего этапа гонки. Второе и третье место заняли другие гонщики <span class=error>КамАЗ</span>-Мастер — Антон <span class=error>Шибалов</span> и <span class=error>Айрат</span> <span class=error>Мардеев</span>. Увеличить
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Сотников одержал досрочную победу из-за отмены последнего этапа гонки. Заключительный этап ралли со спецучастком протяженностью 100,67 километра должен был пройти в Китае 22 июля, но его отменили из-за сильных дождей.

Сотников победил с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд. Второе и третье места заняли другие представители «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов (+6 минут 4 секунды) и Айрат Мардеев (+23 минуты 12 секунд).

Ралли-рейд «Шелковый путь» протяженностью 9599 километров проходил по территории России, Казахстана и Китая. Соревнования проводились в седьмой раз. Спортсмены должны были финишировать 22 июля в китайском городе Сиань.
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ТАСС, 21 июля. Российский пилот команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов назвал 13-й этап ралли-рейда «Шелковый путь» самым сложным ввиду большого количества бездорожья и песков. Слова россиянина приводит официальный сайт соревнований.
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