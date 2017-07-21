Экипажи «КамАЗ-Мастер» заняли весь пьедестал «Шелкового пути»
Экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым выиграл общий зачет грузовиков
ралли-рейда «Шелковый путь"-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Сотников одержал досрочную победу
Сотников победил с результатом 43 часа 45 минут 38 секунд. Второе и третье места заняли другие представители «КамАЗ-Мастер» Антон Шибалов (+6 минут 4 секунды) и Айрат Мардеев (+23 минуты 12 секунд).
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