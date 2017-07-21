Три минуты ценой в здоровье. Эти опасные для жизни ралли-рейды…
Дмитрий Сотников выиграл 13-й этап «Шелкового пути» и укрепил лидерство в гонке, что едва не стило ему здоровья.
Как вы думаете, какая поломка в
Просто проблемы…
На предпоследнем этапе у Эдуарда Николаева сломался редуктор — пришлось доезжать до финиша только на заднем приводе, перебирая прямо по ходу этапа карданный вал. Можно было починить и полностью, но это —
Антон Шибалов, который идет в зачете грузовиков вторым, едва не остался в пустыне на неопределенное количество времени. Почему? Парни слегка не рассчитали с количеством топлива. До финиша спецучастка доехали с 30-ю литрами в баке, когда расход на 100 километров в дюнах может доходить до 150−200 литров на 100 километров. До заправки команда добралась с 14-ю литрами — практически «на парах». Как решать эту проблему? Только ждать, что
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Гонщики здесь переворачивались, горели, тонули, увязали… Но все это было не больше, чем обычные неприятности — никакой опасности для жизни. Но на предпоследнем этапе мы узнали, какая неполадка может стоить экипажу здоровья, если не жизни. И речь идет не о переломанных костях…
Воды!
Поломка «поилки». Да — испортившаяся система доставки живительной влаги до пилота боевого КАМАЗа… Именно эта неполадка может стоить гонщику здоровья, если даже не жизни. Не верите?
А теперь представьте себе бескрайние песчаные дюны, которые гарантировано не закончатся на протяжении ближайших 170-ти километров. Представьте, что снаружи температура воздуха выше 40-а градусов, а внутри кабины плавно приближается к 50-ти. Попробуйте вообразить, что вы втроем сидите в тесной кабине КАМАЗа в застегнутых теплых комбинезонов, под которые одето еще и специальное нижнее белье, покрывающее все тело. Вы можете об этом не знать, но в дюнах, когда от мотора требуется полная мощность и электрика порой не тянет, вам приходится отключать кондиционер, который ест много энергии.
За такой этап пилот может похудеть на
Не хотел и лидер «Шелкового пути» Дмитрий Сотников, который на протяжении всего этапа вел заочную борьбу со своим партнером по команде Антоном Шибаловым. В общем зачете парней разделяло три минуты перед стартом предпоследнего этапа
Чего это стоило гонщику, знает только он. После финиша Дима на протяжении десяти минут не мог прийти в себя — его как могли отпаивали водой. Это помогло его экипажу дотянуть до бивуака, где Диму под руку провожал начальник команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Савостин — сразу в специальный
В этот момент стало понятно, как тяжело дается пилотам этот результат. Как дорого стоят эти самые три минуты преимущества на финише этапа и шесть минут после двух недель сумасшедших гонок. Мог ли Дима не рисковать здоровьем? Да. Для этого нужно было остановиться и попытаться в пустыне починить «поилку». Можно было периодически останавливаться, чтобы пить воду из бутылки. Но он не стал этого делать.
Здоровье? Поправим за полгода перед «Дакаром». Сейчас лавное — выиграть «Шелковый путь» — третий серьезный трофей в карьере пилота после побед в этой же гонке и в Africa Eco Race в 2013 году.
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