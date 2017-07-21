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21 июля 2017, 15:28 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Экипажи «МАЗ-СПОРТавто» вошли в десятку лучших на 13-м этапе «Шелкового пути»

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все три белорусских экипажа завершили 13-й, предпоследний этап ралли-рейда «Шелковый путь — 2017» в первой десятке. Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей Вязович, который показал четвертое время, сообщили БЕЛТА в «МАЗ-СПОРТавто».

<em>21 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Все три белорусских экипажа завершили 13-й предпоследний этап <nobr>ралли-рейда</nobr> Шелковый путь — 2017 в первой десятке. Лучшим среди них оказался лидер команды Сергей <span class=error>Вязович</span> который показал четвертое время сообщили <span class=error>БЕЛТА</span> в <span class=error>МАЗ</span>-<span class=error>СПОРТавто</span>. Увеличить
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Спецучасток предпоследнего этапа состоял из двух секций протяженностью 319 км. Гонщики преодолели пески пустыни Гоби, потратив немало времени на участках с огромными дюнами. Трасса требовала серьезного внимания как пилотов, так и штурманов. Сергей Вязович проехал дистанцию за 6 часов, заняв 4-е место и уступив лидеру гонки россиянину Дмитрию Сотникову 31 минуту. В общем зачете белорусы претендуют на пятую позицию и проигрывают фаворитам ралли-рейда «камазовцам» 6 ч. 29 мин.

Следом за машиной Вязовича, с интервалом в 3 минуты, до финиша добрался МАЗ Александра Василевского. Он занял 5-е место на этапе и входит в первую десятку в генеральной классификации. Экипаж под управлением Алексея Вишневского приехал восьмым, преодолев спецучасток за 6 ч. 17 мин. В общем зачете этот белорусский экипаж также входит в топ-10.

«Предпоследний спецучасток оказался непростым с точки зрения условий на трассе, но при этом нам удалось преодолеть его без серьезных трудностей. В пути было множество дюн, но также много и обычных дорог. Ехали быстро, времени практически не теряли, поэтому и показали хороший результат. Техника МАЗ работает без проблем — как будто и создавалась для столь суровых условий», — рассказали представители «МАЗ-СПОРТавто».

Затяжной автомарафон завершится 22 июля небольшим спецучастком протяженностью 100 км, на котором гонщиков ожидают песчаные трассы и дюны. Гонка символично финиширует в городе Сиань — столице 13 династий императоров Китая и отправной точке Великого шелкового пути.

Ралли-рейд «Шелковый путь — 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Общая протяженность дистанции составляет 9 599 км, из которых 4 094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

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